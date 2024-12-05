ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan engellilerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımına dair yönetmelik önemli değişiklikler içeriyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin araçlarını kullanacak kişilerle ilgili net kurallar belirliyor ve 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

YALNIZCA ENGELLİLER VE BELİRLİ YAKINLARINA İZİN VAR

Yapılan değişiklikle, engelli bireylerin aldığı araçların kullanımına dair yeni bir denetim süreci başlatılacak. Araçların tescil kayıtlarına, yalnızca engelli birey ve belirli yakınlarının kimlik bilgileri eklenecek. Bu kişiler dışında kimse aracı kullanamayacak. Ayrıca, araçların sağlık raporunda belirtilen özel donanımlara sahip olanlar veya otomatik vitesli araçların tescil kayıtlarına, sadece engelli birey veya kayıtlarına eklenen kişilerin kullanımına yönelik bir işaret konacak.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ÖTV'SİZ ARAÇLARI KULLANMASI YASAK

Yeni düzenlemeye göre, engelli araç sahibi dışında, yalnızca belirli yakınları, yani eş, aynı ilde ikamet eden birinci derece akrabalar, vasiler veya noter onaylı iş akdiyle sürücü olarak çalışan kişiler aracı kullanabilecek. Bu kişiler de tescil kayıtlarına işlenecek ve şerh süresi boyunca araç kullanma hakkı onlara verilecek. Araç sahibi engelli bireyin aracı, başka kişiler tarafından kullanılamayacak. Ayrıca, engelli olmayan kişilerin araç kullanabilmesi için yetkili kurumlardan alınacak belgeler zorunlu hale gelecek.

CEZAİ İŞLEMLER DEVREYE GİRECEK

Düzenlemede, kural ihlallerine karşı da ciddi yaptırımlar yer alıyor. Araç sahibi engelli bireyin istisnadan yararlandığı aracın, kayıtlı olmayan kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilirse, durum ilgili vergi dairesine bildirilecek ve gerekli cezai işlemler başlatılacak.