ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var

Geniş Video İzle

Engellilere yönelik ÖTV muafiyetini içeren değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yütürlüğe girdi. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak bu yeni düzenleme, sadece engelli bireyler ve belirli yakınlarının araçları kullanabilmesine imkan tanırken, üçüncü şahıslara kullanım yasağı getiriyor. Kullanıcıların kimlik bilgileri araç tescil kayıtlarına eklenecek.

05.12.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan engellilerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımına dair yönetmelik önemli değişiklikler içeriyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin araçlarını kullanacak kişilerle ilgili net kurallar belirliyor ve 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

YALNIZCA ENGELLİLER VE BELİRLİ YAKINLARINA İZİN VAR

Yapılan değişiklikle, engelli bireylerin aldığı araçların kullanımına dair yeni bir denetim süreci başlatılacak. Araçların tescil kayıtlarına, yalnızca engelli birey ve belirli yakınlarının kimlik bilgileri eklenecek. Bu kişiler dışında kimse aracı kullanamayacak. Ayrıca, araçların sağlık raporunda belirtilen özel donanımlara sahip olanlar veya otomatik vitesli araçların tescil kayıtlarına, sadece engelli birey veya kayıtlarına eklenen kişilerin kullanımına yönelik bir işaret konacak.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ÖTV'SİZ ARAÇLARI KULLANMASI YASAK

Yeni düzenlemeye göre, engelli araç sahibi dışında, yalnızca belirli yakınları, yani eş, aynı ilde ikamet eden birinci derece akrabalar, vasiler veya noter onaylı iş akdiyle sürücü olarak çalışan kişiler aracı kullanabilecek. Bu kişiler de tescil kayıtlarına işlenecek ve şerh süresi boyunca araç kullanma hakkı onlara verilecek. Araç sahibi engelli bireyin aracı, başka kişiler tarafından kullanılamayacak. Ayrıca, engelli olmayan kişilerin araç kullanabilmesi için yetkili kurumlardan alınacak belgeler zorunlu hale gelecek.

CEZAİ İŞLEMLER DEVREYE GİRECEK

Düzenlemede, kural ihlallerine karşı da ciddi yaptırımlar yer alıyor. Araç sahibi engelli bireyin istisnadan yararlandığı aracın, kayıtlı olmayan kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilirse, durum ilgili vergi dairesine bildirilecek ve gerekli cezai işlemler başlatılacak.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Emlak, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.