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Özçelik-İş demir ve çelik sektöründe üye sayısını artırıyor - Son Dakika

Özçelik-İş demir ve çelik sektöründe üye sayısını artırıyor

05.02.2022 19:24
Özçelik-İş demir ve çelik sektöründe üye sayısını artırıyor

Özçelik-İş Sendikası, Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR) sonra kentteki haddehanelerde de yetki almaya başladı.

Özçelik-İş Sendikası, Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR) sonra kentteki haddehanelerde de yetki almaya başladı.

Bugün 12 ilde örgütlü olan ve yaklaşık 50 bin üyeye sahip Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Karabük'te üye sayısını artırıyor.

Özçelik-İş Sendikası, kentte Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özelliğini taşıyan KARDEMİR'in dışında demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 3 bin 500 çalışanın bulunduğu 15 fabrikada yetki almaya başladı.

Sendikanın yetki aldığı ve toplu sözleşme imzaladığı Çelikoğlu Demir ve Çelik Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, örgütlenme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Terk amaçlarının ağır sanayide çalışan işçilerin hak ve hukuklarına sahip çıkmak olduğunun altını çizen Akyel, şöyle devam etti:

"Burada artık sendika, işveren, çalışan ortak bir paydaş olduk, beraber çalıştığımızı ortaya koyduk. Bundan sonra da beraber çalışacağız. Çelikoğlu'nun daha çok üretmesi ve kazanması için hep beraber el ele vereceğiz. Biz artık şunu biliyoruz, fabrika kazanıyor, emekçiler ve işçiler de kazanıyor. Bunun için bu bayram havasındaki toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum."

"Tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü sendikalı"

Sendikanın Genel Sekreteri Hicret Bozoklu ise Karabük'te yapılan toplu sözleşmenin örnek olabilecek bir nitelikte olduğunu ifade etti.

Tarafları tebrik eden Bozoklu, şunları kaydetti:

"Öncelikle işvereni tebrik ediyorum. Sendikanın burada örgütlenme sürecinde son derece olgun, yasalara uygun bir davranış sergiledi. Ülkemizin gerçeklerini hepimiz biliyoruz. Birçok işletme sendikaya üye oldu diye işçilerin işten atıldığı bir dönemde, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü sendikalı olduğu bir dönemde, işverenimiz büyük bir özveri ve anlayış göstererek, sendikanın burada örgütlenmesine irade göstermiş, örgütlenmeyi kabul etmiş, işçilerin anayasal haklarını kullanmalarına müsaade göstermiş ve büyük bir anlayışla barış süreci içinde burada toplu sözleşmeye ulaşılmıştır."

Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve fabrikanın yönetim kurulu başkanı Remzi Özçelik de toplu sözleşmeyle ilgili görüşlerini aktardı.

Özçelik-İş demir ve çelik sektöründe üye sayısını artırıyor

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Karabük, Türkiye, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özçelik-İş demir ve çelik sektöründe üye sayısını artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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