Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi - Son Dakika
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Ekonomi

Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi

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2024 yılında 400 lira olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 570 liraya yükseltildi. Yarından itibaren geçerli olacak yeni ücret, operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkesten alınacak ve internet faturalarının da zamlanmasına neden olacak.

31.12.2024 09:17
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ kararına göre Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 570 liraya yükseltildi.

TÜM ABONELERDEN TAHSİL EDİLECEK

Özel İletişim Vergisi, faturalı ya da faturasız olmasına bakılmaksızın yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden tahsil edilecek.

12 AYLIK TAKSİTLER HALİNDE YANSITILABİLECEK

Türkiye'de hizmet sunan tüm operatörlerden alınacak ücret, istenilmesi halinde 12 aylık taksitler halinde faturalara yansıtılabilecek. Başka bir deyişle söz konusu değişiklik, yeni hat alacak herkesin bir yıl boyunca her ay 47,5 liralık ek ödeme yapmasına neden olacak.

İNTERNET ABONELİK ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Öte yandan ÖİV'de yapılan değişiklik, internet abonelik ücretlerini de doğrudan artıracak. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KİMLERDEN ALINIYOR?

Resmi Gazete'de paylaşılan bilgilere göre, söz konusu vergi şu harcamaları kapsamakta:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesiyle düzenlenen Özel İletişim Vergisi uygulamasında:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.

Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • McA !:
    Sanırım 2025 itibariyle Boşanmalar, İntihar vakaları, Şiddet ve ruhsal bunalımlar artacak Türk Vatandaşları için 2023 yılında ki seçiminin faturası ellerine verilmeye başlandı. Ben çok kez dedim bu Erdoğan Zalim insafsız vermeyin oy diye ama Italya bile makarna ile doyuyor diyenler yüzünden ve yurtdışında ki Türk desen Türk değil gurbetçiler yüzünden ceremesi çekiyor insanlarımız 108 9 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    silkmeye devam böyle iyi 82 5 Yanıtla
  • Ozgur Ozer:
    durmak yok yola devam ediyorlar…. 68 4 Yanıtla
  • Ahmet Unal:
    ohhh miss 50 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Haraç kesiyorlar 42 3 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    vay be verginin isminde bile bir asalet var OZEL İLETİSİM VERGİSİ pek anlamama ama galiba bizim mesajlar meyve tabagiyla gidiyor konuşmalarımız altın kaplama kablolardan geçiyor yoksa neden özel olsun ki 37 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    gerçekden 24 yılını çok aratacak 25 yılı insanlar da psikoloji diye bir şey kalmayacak 36 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    suyundan koy. Nefes vergisi çıkarsa hiç şaşırmam . 33 1 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    yunanistanda dahi adamlar 30 bin asgsri ucret aliyor ve bu kadar vergi pahalilkk yok..ne hale düştük malesef.. 11 1 Yanıtla
  • murat akat:
    Alın size asgari ücret.. Asgari ücret artsa ne olacak .. cepten çıkana bakarım ben. cebime fazladan 5 giriyor 10 çıkıyor ne anladım ben bu işte. 11 0 Yanıtla
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