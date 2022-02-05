Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışları onaylandı

İzmir, Muğla ve Zonguldak'ta özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların satışına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Urla ilçesi, İçmeler Mahallesi'nde bulunan 11 bin 776,38 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 89 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Nuça Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketine satılmasına ilişkin ihale komisyonu kararı uygun bulundu.

Aynı mahalledeki, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 28 bin 742,13 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bütün halinde 201 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çekiçoğlu Makina Medikal Otomotiv İnşaat Tarım Hayvancılık ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketine satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı aynı mahalledeki 18 bin 93,24 metrekare yüz ölçümlü bir diğer taşınmazın da 149 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çekiçoğlu Makina Medikal Otomotiv İnşaat Tarım Hayvancılık ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne satılması onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki 22 bin 38,89 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 44 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SDK Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına onay verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi'ndeki 14 bin 391,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 45 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Alinda Danışmanlık Turizm İnşaat Anonim Şirketi'ne satılması uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ (Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ) adına kayıtlı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi'ndeki 11 bin 473,47 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 14 milyon 258 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim Ece'ye satılması onaylandı.