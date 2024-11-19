Özgür Özel: Emekli maaşı enflasyon karşısında eridi - Son Dakika
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Ekonomi

Özgür Özel: Emekli maaşı enflasyon karşısında eridi

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirtti. Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekti. Emekli maaşlarının alım gücünün düştüğünü ifade eden Özel, enflasyonun emeklileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

19.11.2024 14:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Özel, asgari ücret için 30 bin lira teklifini yineledi. Özel "Asgari ücret 30 bin lira olmalıdır. Küçük esnaf ve KOBİ korunmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim arkadaşlar çalışmalarını düzenlemelidir" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİYE BİR ASGARİ ÜCRET"

CHP lideri Özgür Özel emekli maaşlarının da yeniden düzenlenmesini talep etti. Özel şöyle konuştu: Emekliye bir asgari ücret şarttır. En düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmeli. Talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Emekli maaşı enflasyon karşısında eridi. Tayyip Erdoğan'ın yemini var; emeklimi, memurumu enflasyona ezdirmeyeceğim, diye. KDV'yi, ÖTV'yi artır, elektriğe, doğalgaza zam yap asgari ücretliye gelince, enflasyon artar. CHP olarak diyoruz ki: Asgari ücret 30 bin lira olmalıdır."

BELEDİYELERİN VERGİ BORCU TARTIŞMASI

"SGK'yı siz batırdınız" diyenlerin getirdiği durum ortada. Yüzde 55 olan prim getirisi yüzde 10'a düşmüş durumda. İşgücüne katılım düşük, işsizlik yüksek. Kayıtdışı işsizlik büyüyor. Şimdi 'SGK'yı CHP'li belediyeler batırıyor' yalanına. SGK'nın alacaklarının yüzde 90'ı özel sektörün. CHP'nin ödeyemediği SGK borcu devede kulak değil, kaldı ki bu borç bizim değil. Ankara, İstanbul, Manisa belediyesi ödemediler, şimdi Tayyip Bey diyor ki 'Bizimkiler yedi, CHP hesabı ödeyecek' diyor. Haciz yoluyla CHP'yi aciz gösterme yolları. Elbette zorlanırız, aksamalar yaşanır ama sanmayın ki bu kötülüğü yapınca milletin gönlünden biz düşeriz."

Özgür Özel: Emekli maaşı enflasyon karşısında eridi

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Son Dakika Ekonomi Özgür Özel: Emekli maaşı enflasyon karşısında eridi - Son Dakika

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