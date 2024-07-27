Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı

Özyurt Silah Sanayi A.Ş\'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı

Ateşli silah üreticilerinden Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin ticari faaliyetleri Amerika'nın iş dünyası dergisi Forbes'in internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan yazıda şirketin son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösterdiği ve Türk mühendislerin ürettiği silah mühimmatının dünya genelinde 100'den fazla ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

27.07.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin yapmış olduğu ihracatlar Amerika'nın iş dünyası dergisi Forbes'in internet dergisinde yayımlandı. Sitede yer alan yazıya göre; Türkiye'nin savunma endüstrisi ürünlerindeki artan başarısının özel sektör oyuncularına sağlanan destekle birlikte geldiği belirtildi. Şirket, Türkiye'nin yanı sıra NATO müttefikleriyle de iş birliği yaparak savunma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Yazının devamında Türkiye'nin savunma endüstrisindeki bu yükselişinin, uluslararası alanda da dikkat çektiği ve Türk savunma sanayi ürünlerinin dünya genelinde talep gördüğü belirtildi.

Şirketin ürün yelpazesinde, Long-Range Sniper BMZ 338, Sniper Rifle YİĞİT21, Kalashnikov Asi 21 Piyade Tüfeği ve Pistol Efe19 gibi ürünler bulunuyor. Şirket, savunma endüstrisinde modernizasyon, araştırma & geliştirme ve yeni askeri teknolojiler konularında müşterilerine uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

"İHRACAT HACMİMİZİN 2024 YILINDA YÜZDE 20 ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Özyurt, "2023 yılında silah ve mühimmatı 100'den fazla ülkeye ihraç ettik. İhracat hacmimizin 2024 yılında yüzde 20 artmasını bekliyoruz. Ülkemizin savunma endüstrisini dünyaya göstermekten gurur duyuyoruz. Yerel ve ulusalda en yüksek kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. Gelecekteki hedeflerimiz, özellikle ABD pazarında yeni yatırımlar ve yeniliklerle savunma endüstrisinde öncü bir rol oynamaktır. Ar-Ge ekibimizin desteğiyle en yüksek kaliteyi sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin askeri ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için profesyonel mühendislik altyapı ekibimizle en uygun çözümleri sunuyoruz. Savunma endüstrisinde modernizasyon, araştırma & geliştirme ve yeni askeri teknolojiler için uygun hizmetler ve teklifler sunuyoruz., Özyurt Silah Sanayi A. Ş. askeri ve savunma ile ilgili projelerin yanı sıra hükümet ve özel sektör için çözümler sunuyor" diye konuştu.

Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı

İş Dünyası, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement