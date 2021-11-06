- Palandöken: "Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli"

"EYT mağdurlarının yanında Bağkur mağdurları unutulmamalı"

"2000 öncesi oda kaydı olup bağ-kur kaydı olmayan esnafımız düzenleme bekliyor"

"Sosyal güvenlik anayasal bir haktır"

ANKARA - Binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2000 öncesi oda kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız düzenleme bekliyor" dedi.

Palandöken, "Emeklilik yaşı gelen fakat 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan binlerce esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken, Bağ-Kur ile ilgili mağduriyet yaşayan esnafımız da unutulmamalı" dedi.

"Binlerce esnaf Bağ-Kur mağduriyetinin çözülmesini bekliyor"

Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütülüyor. Bununla birlikte uzun zamandır bu Bağ-Kur mağduriyetini yaşayan ve bir müjde bekleyen esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli" diye konuştu.