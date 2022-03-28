TESK Genel Başkanı Palandöken, tarımda yerinde üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken, tarımda yerinde üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu

28.03.2022 11:04
TESK Genel Başkanı Palandöken, tarımda yerinde üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakliye masraflarının ürün fiyatlarına doğrudan etki yaptığına dikkati çekerek, tarımda yerinde üretimin desteklenmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakliye masraflarının ürün fiyatlarına doğrudan etki yaptığına dikkati çekerek, tarımda yerinde üretimin desteklenmesini istedi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının nakliye masraflarını artırdığını, bunun da tarım ürünlerinin fiyatlarını etkilediğini aktardı.

Raflara gelen ürünlerin fiyatlarını temel girdi maliyetlerinin belirlediğini belirten Palandöken, "Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış ve taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı, zam oranını da kaçınılmaz kılıyor. Kazmayı vurduğumuz her alanda yeşil filizler açacak topraklarımız var. Yapılması gereken çiftçiye verilen desteklerin zaman kaybedilmeden artırılarak yerli üretimin desteklenerek dışa bağımlılığın azaltılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkenin dört bir yanında neredeyse tüm gıda ürünlerinin üretilebildiğine işaret ederek, tarımda yerinde üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu. Palandöken, "Yerinde üretim için başta ürün teşvikleri olmak üzere gübre ve akaryakıt desteği verilmelidir. Maliyetlerden tasarrufa gidilerek ürün fiyatlarına pozitif yönde fiyat istikrarı sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken, tarımda yerinde üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu - Son Dakika


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