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Palandöken: "Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı" - Son Dakika

Palandöken: "Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı"

11.12.2021 09:47

- Palandöken: "Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı" "Trafikte sigortalılık oranı artması için fiyatlar düşürülmeli" "25 milyon aracın 5 milyonu sigortasız" "Araç sigorta fiyatları kura göre her hafta değişiyor" Zorunlu trafik sigorta fiyatları ticari hayatta esnafı zorladığını belirten...

- Palandöken: "Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı"

"Trafikte sigortalılık oranı artması için fiyatlar düşürülmeli"

"25 milyon aracın 5 milyonu sigortasız"

"Araç sigorta fiyatları kura göre her hafta değişiyor"

ANKARA - Zorunlu trafik sigorta fiyatları ticari hayatta esnafı zorladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zorunlu araç sigortası fiyatları haftadan haftaya bile değişerek her şirkette farklı fiyattan sunuluyor. Kura göre de her hafta değişen bu araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek" dedi.

-"Araç sigorta fiyatları ile ilgili beklentiler var"

Araç sahiplerinin yeni yılda zam yapılmamasıyla birlikte indirime ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisi zorunlu olan araç sigortası. Öncelikle bu sigorta tüm sigorta şirketlerinde farklı fiyattan vatandaşa sunuluyor. Zorunlu olan bir sigorta her yerde sabit fiyat olmalı. Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılmalı. Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da artırmak için çok ciddi bir adım olacaktır. Öyle ki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜİK verilerine göre 25 milyon aracın 5 milyonu trafikte sigortasız geziyor. Sigortasızlık oranı en yüksek olan araç cinsinde başı yüzde 66 oran ile pandemi döneminde sayısı da hızla artan motosikletler çekerken, onu yüzde 41 oran ile traktörler takip ediyor. 13 milyon otomobilin yüzde 6'sı, 486 bin minibüsün yüzde 21'i, 209 bin otobüsün yüzde 30'u, 882 bin kamyonun yüzde 23'ü zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış durumda. Trafikte sigortalılık oranının artması için fiyatlarda indirime ve sabit uygulamaya geçilmesine ihtiyaç var. Bununla birlikte trafiğe hiç çıkmayan, garajda yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar, bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı" diye konuştu.

Palandöken: Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı
Palandöken: Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı
Palandöken: Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı
Palandöken: Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı
Palandöken: Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı

Türkiye, Tragger, Sigorta, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Zorunlu sigortanın fiyat serbest olmamalı' - Son Dakika Ekonomi


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