Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi - Son Dakika
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Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi

28.04.2022 16:59
Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi

Ege Bölgesi'nde pamuk tarımının önde gelen merkezlerinden Söke'de bu yıl yaklaşık 300 bin dönüm arazide üretim yapılması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde pamuk tarımının önde gelen merkezlerinden Söke'de bu yıl yaklaşık 300 bin dönüm arazide üretim yapılması bekleniyor.

İlçedeki pamuk üreticileri, ekim sezonu kapsamında tohumları toprakla buluşturmaya başladı.

Sezonun başlaması nedeniyle bir tarlada gazetecilere açıklama yapan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, ekim sezonu heyecanı yaşadıklarını, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir yıl dilediğini belirtti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle beklediklerini bulamadıklarını, bu yıl ise yağışların etkisiyle barajlarda istenen su seviyesinin yakalandığını, bunun verimi artırmasını beklediklerini aktaran Tanyeri, şöyle konuştu:

"Havamız da çok güzel gidiyor. İnşallah 2022 yılı bol, bereketli olur. Ege Bölgesi'nin pamukta başkenti Söke'dir. Tarla hazırlıklarımız ve ekimlerimiz başladı. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle olumsuz etkilendik. Bu konuda da desteklemeler çok önemli. Desteklerin artacağını umuyoruz.

400 bin dönüm sulanabilir arazimiz var. Bunun 140 bin dönümü buğday ekili. Buğday hasadını erken yaparsak ikinci ürün olarak pamuk ekimi de yapılacaktır. Söke Ovası'nda 300 bin dönümün üzerinde pamuk ekileceğini tahmin ediyoruz."

İlçede geçen yıl 260 bin dönüm arazide yaklaşık 130 bin ton pamuk üretilmişti.

Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi
Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi
Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi

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Mustafa Tanyeri, Ziraat Odası, Ekim, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pamuk üretim merkezlerinden Söke'de üretici tarlaya indi - Son Dakika


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