Üye Girişi
Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı - Son Dakika

Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı

23.09.2021 08:07
Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı, System.String[]

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bazıları koronavirüs pandemisinde merkezi bir rol oynadı ve yüksek gelir sağladı. Yalnızca 2020'de dünyanın en büyük 50 ilaç şirketi 851 milyar dolarlık gelir elde etti. Piyasa değerine göre şu anda dünyanın en büyük 5 ilaç şirketi, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Eli Lilly ve Novartis olarak sıralanıyor.

Dünya koronavirüsle mücadelesine ara vermeden devam ederken, pandemi sürecinde birçok sektör derinden yaralandı. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen şirketler ya iflas etti ya da ciddi bir personel tasfiyesi yaptı. Ancak bir sektör var ki pandemi sürecinden ciddi şekilde kar ederek çıktı. Salgında merkezi rol oynayan ilaç şirketleri yüksek gelir sağlarken, 50 ilaç şirketinin 2020 geliri 851 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Piyasa değerine göre şu anda dünyanın en büyük beş ilaç şirketi:

1. Johnson & Johnson İlaç ve tüketim malları devi, 428,7 milyar dolar piyasa değerinde. ABD'de kullanılmasına izin verilen üçüncü aşıyı geliştirdi ve 2021'de TIME100 En Etkili Şirketler Listesi'ne girdi.

2. Roche İsviçreli ilaç devi onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve sinirbilimin ön saflarında yer almaktadır. 2019'da Roche'un ilaç satışları %16 artarak 53 milyar dolara yükseldi.

3. Pfizer Kuzey Amerika'nın önde gelen koronavirüs aşı üreticisi olmasına rağmen Pfizer, sıralamada üçüncü sıraya geriledi. Şirket yakın zamanda, özellikle son çeyrekte, 2020'ye göre %86'lık bir operasyonel büyümeyi yansıtan 19,0 milyar $'lık geliriyle ivme kazandı.

4. Eli Lilly Eli Lilly, kendisini bir ilaç endüstrisi lideri olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım attı. 2019'da 125 milyar dolarlık piyasa değeri olan Eli Lilly, %72'lik önemli bir büyümeyle 214,9 milyar dolarlık mevcut değere yükseldi.

5. Novartis İsviçre'nin ikinci büyük ilaç şirketi olan Novartis, yaklaşık 25 yıldır ilaç endüstrisinin önde gelen ismi. Piyasadaki en tanınmış ilaçların birincil üreticisi. 2020'de 2019'a kıyasla %3'lük bir artışla 48 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı
Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinden altısının merkezinin bulunduğu ABD ayrıca küresel pazarın %45'ini de elinde bulunduruyor.

İLAÇ ŞİRKETLERİNİN GELECEĞİ

Koronavirüs pandemisi, hasta merkezli bir gelecek inşa etmede ilaç endüstrisinin kilit bir rol oynadığını ortaya çıkardı. Yeni araçlar ve ilaçlar araştırıp geliştiren ilaç şirketleri 3D ilaçlar, yapay zekâ güdümlü terapiler ve koruyucu tıp gibi önemli teknolojileri benimseyerek dijital bir devrime yöneldi. Gelişmekte olan pazarlar önümüzdeki yıllarda küresel ilaç pazarında daha önemli bir söz sahibi olacaklar. 'Büyük ilaç' şirketleri her yıl elde ettikleri devasa kârları artırmaya devam edecek olsa da, araştırma ve ilaç üretimi için Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler gelecek yıllarda daha önemli hâle gelecek.

İLK 100'DE HANGİ ÜLKENİN KAÇ ŞİRKETİ VAR?

ABD 36

Japonya 13

Hindistan 12

İsviçre 6

Çin 5

Almanya 5

İrlanda 4

İngiltere 3

Danimarka 3

Kanada 3

Güney Kore 3

Fransa 1

Avustralya 1

Hong Kong 1

Hollanda 1

İsrail 1

Finlandiya 1

İsveç 1

Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı

Eli Lilly and Company, Koronavirüs, Novartis, Pandemi, Corona, Korona, Pfizer, İlaç, ABD, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti 07:59 Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı 07:36 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı 07:18 Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor 00:30 Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı 23:25 Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı 23:00 Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi 18:59 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Son Dakika Haberleri
08:09 Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin
07:58 Oğluna uyuşturucu satan adamla kavga eden baba, hayatını kaybetti
07:36 Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek
07:35 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı
07:18 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak ifadeler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah
07:17 Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında açıklamalarda bulundu: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı
07:14 Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
07:13 Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek         
07:37
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak ifadeler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak ifadeler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah         
07:19
Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı         
07:13
Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu         
00:18
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 08:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement