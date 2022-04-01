Pandemi nedeniyle işlerinden ayrılıp OnlyFans isimli sitede çıplak fotoğraflarını paylaşan çift ayda 187 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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Pandemi nedeniyle işlerinden ayrılıp OnlyFans isimli sitede çıplak fotoğraflarını paylaşan çift ayda 187 bin lira kazanıyor

01.04.2022 10:28
Pandemi nedeniyle işlerinden ayrılıp OnlyFans isimli sitede çıplak fotoğraflarını paylaşan çift ayda 187 bin lira kazanıyor

İngiltere'de genç bir çift, yetişkinlere yönelik internet sitesi OnlyFans'te cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldı. Pandemi ve Brexit sebebi ile işlerinden elde ettikleri kazançların düştüğünü belirten çift OnlyFans üzerinden ayda 10 bin sterlin kazandıklarını aktardı. Çıplak fotoğraflarının internette yayılmasından rahatsız olmadığını vurgulayan çift çocuklarının gelecek yıllarda bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti.

30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, iki yıldır internet sitesinde yetişkinlere yönelik içerikler üretiyor. Çift şu anda ayda 10 bin sterlin (187 bin TL) kazandıklarını söylüyor. Gerçek adlarını paylaşmak istemeyen çift, eski işlerinin Covid-19 pandemisi ve ülkenin Brexit politikasından kötü etkilendiğini, bunun ardından OnlyFans kariyerine başlamaya karar verdiklerini aktardı.

"BİZE DAHA FAZLA FİNANSAL ÖZGÜRLÜK SAĞLADI"

Bonnie yetişkinlere yönelik ürettikleri içerikler sayesinde daha fazla para kazandıklarını vurgulayarak "OnlyFans'a içerik üreten birkaç arkadaşımız vardı ve ne kadar iyi olduklarını gördük. Eskisinden daha fazla kazanıyoruz. Bize daha fazla finansal özgürlük sağladı. Yapabileceğim ve bu kadar para kazanabileceğim başka bir iş yok." dedi.

"BUNDAN UTANMIYORUM, BU BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Çocuklarının bu durumdan gelecek yıllarda etkilenmeyeceklerini belirten Bonnie, yaptıkları işten çekinmediklerini belirterek "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek. Sektörde çok fazla arkadaşımız var. Çocuklar büyüdüğünde ortam çok farklı olacak. Çünkü bir sürü anne ve baba OnlyFans'a ya da bu tür içeriklere dahil olacak." ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA: Pandemi nedeniyle işlerinden ayrılıp OnlyFans isimli sitede çıplak fotoğraflarını paylaşan çift ayda 187 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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