, Kovid-19 salgınının çalışan kadınlar üzerindeki etkisini araştırdı - Son Dakika
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, Kovid-19 salgınının çalışan kadınlar üzerindeki etkisini araştırdı

13.03.2022 11:12
, Kovid-19 salgınının çalışan kadınlar üzerindeki etkisini araştırdı

Vodafone, Kovid-19 salgını sırasında ve sonrasında çalışan ebeveynler üzerindeki etkiyi anlamak ve işverenlerin destek sağlama konusundaki rolünü ve salgın sonrası plan ve amaçlarını belirlemek için bir araştırma gerçekleştirdi.

Vodafone, Kovid-19 salgını sırasında ve sonrasında çalışan ebeveynler üzerindeki etkiyi anlamak ve işverenlerin destek sağlama konusundaki rolünü ve salgın sonrası plan ve amaçlarını belirlemek için bir araştırma gerçekleştirdi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un inisiyatifinde kurulan uluslararası Change The Face Birliği adına yapılan araştırma, esnek çalışma konusunda işveren politikalarının süregelen önemini vurgularken, kariyer veya ücret ilerlemesinin sadece çocuk bakımı ve ev sorumluluklarını dengeleyebilen çalışan anneler ile sınırlı kalmaması gerektiğini gösteriyor.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, Vodafone Grubu'nun tüm ülkeleri kapsayan ve çalışan haklarının iyileştirilmesi hedefiyle faaliyet gösterirken, aynı zamanda Change The Face Birliği'nin oluşumunda öncü rol oynayan Herkes İçin Dahiliyet Komitesi'nin başkanlığını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serpil Timuray, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin çoğu Kovid-19 döneminde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmekten mutluluk duysa da çalışan anneler, daha çok çocuk bakımı ve ev işi sorumluluğu üstlendiğinden bu durum iş performanslarını ve bazı durumlarda kariyer gelişimlerini etkiledi. Pandeminin ötesine geçerken işverenler de, her düzeyden çalışan için çeşitliliğe ve kapsayıcılığa değer veren bir iş yeri oluşturma fırsatından en üst düzeyde yararlanmak için esnek çalışma ve benzeri destek politikalarını sürdürmelidir."

6 ülkede 3 bin kişiyle görüşüldü

Verilen bilgiye göre, araştırma için Şubat 2022'de İngiltere, Güney Afrika, İtalya, Almanya, İspanya ve Türkiye'den, üçte ikisini annelerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin çalışan ebeveyn ile çevrim içi olarak görüşüldü.

Araştırmada, salgın sırasında ve sonrasında çalışan anne ve baba ile ilgili "Kovid-19'un çocuk bakımı ve ev yönetimi üzerindeki etkisi", "Kovid-19'un çalışma düzenleri üzerindeki etkisi", "işverenin rolü", "salgın sonrası plan" konuları incelendi.

Araştırmada elde edilen sonuçlar şöyle:

"Çocuk bakımı baskılarından aslan payını aldığını belirten annelerin oranı neredeyse iki kat fazla ve bunun sonucunda her dört kişiden biri ücretli işine daha az zaman harcadığını kabul ediyor ancak, çoğu, çocuklarla geçirilen zamanı olumlu olarak değerlendiriyor. Annelerin yaklaşık yarısı, artan çocuk bakımı baskıları nedeniyle iş performanslarının olumsuz etkilendiğini ve her dört anneden 3'ü denge sağlamak için önceden plan yapmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Dört anneden üçü, pandemi süresince daha fazla destek görmüş olmayı dilediğini söylerken, bu durum, işverenlerin gelecekte tüm ebeveynlere duygusal ve işlevsel destek sunma konusunda önemli bir rol oynayacağını gösterdi. Anneler dirençli olmaya devam ediyor, dörtte üçü gelecekte iş-yaşam dengesini koruyabileceğinden emin ve çoğu, kendileri ve gelecekteki kariyerleri konusunda olumlu ve istekli hissediyor."

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Araştırma, Vodafone, Pandemi, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , Kovid-19 salgınının çalışan kadınlar üzerindeki etkisini araştırdı - Son Dakika


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