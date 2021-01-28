Pandemiyle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yüzde 52'ye yakın büyüdü

Kovid-19 pandemisinin sağlık alanındaki sigorta bilincini artırdığını dile getiren Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "2020 yıl sonunda sektörümüz tamamlayıcı sağlık sigortası alanında geçen seneye kıyasla yüzde 51.7 oranında büyüyerek 1 milyar 511 milyon lira prim üretti. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ulaşılabilir fiyatları ile her bütçeye hitap ediyor" dedi.

Dünya genelinde görülen toplam Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu geçmiş durumdayken son dönemde virüsün mutasyon geçirmesi endişe yaratmaya devam ediyor. Her türlü riske karşı kişilerin kendilerini koruma altına almanın önemli olduğunu ve bu yolun da sigortadan geçtiğini vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, pandemi dönemi ile özellikle sağlık alanında sigorta güvencesinin giderek önem kazandığına dikkat çekti.

Kırmızı, "Yıllardır insanlarda sağlık sigortalarının lüks olduğu algısı vardı, en önemli değer olan sağlığın sigorta altına alınmasını geri planda bırakıyorlardı. Fakat deneyimlediğimiz pandemi tecrübesi ile sağlık alanındaki sigorta güvencesinin farkına vardık. Sağlık sigortaları branşına alternatif olarak geliştirilen ve uygun fiyatlar ile her kesimden insana sağlık güvencesi ulaştırmak amacıyla bir alternatif olan tamamlayıcı sağlık sigortaları ulaşılabilir fiyatları ile her bütçeye hitap ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası verileri incelendiğinde bir önceki yıla kıyasla Kovid-19 pandemisinin yarattığı etkiler görülüyor" diye konuştu.

TSS'DE YÜZDE 52'YE YAKIN BÜYÜME

Türk sigorta sektörünün pandeminin ilan edilmesiyle sağlık sigortaları alanında başarılı bir çalışma yürüterek Kovid-19'u teminat kapsamına dahil etmesine dikkat çeken Kırmızı, "Sektör olarak pandemide iyi bir sınav verdik. Biz de Kovid-19 tedavilerini teminat kapsamına alarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında bir fark yarattık. 2020 yıl sonunda sektörümüz tamamlayıcı sağlık sigortası alanında geçen seneye kıyasla yüzde 51.7 oranında büyüyerek 1 milyar 511 milyon lira prim üretti. Rakamlardan gördüğümüz kadarıyla TSS ürünü, yaygın hastane ağı, sigortalılara sunduğu cazip ek hizmetler ve diğer birçok avantajı ile sigortalılara güvence sağlamaya ve gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YATARAK TEDAVİDE 3 PLAN SUNUYORUZ

Salgın döneminde sağlığın öneminin artmasının okları sağlık sigortalarına çevirdiğini söyleyen Nihat Kırmızı, "Bütçeyi zorlamayan koşullarla TSS ürününe sahip olmak mümkün. Biz de bu süreçte Kovid-19'u teminat kapsamına aldık ve sigortalılarımızı ve sigortalı adaylarımızı zor süreçte yalnız bırakmadık. Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile anlaşmalı sağlık kuruluşu ağımız ile sigortalılarımıza; sadece yatarak tedavi ve yılda 6 ve 10 kez ayakta tedavi kullanım limiti dahil olan olan iki ayrı yatarak tedavi ürünümüz ile toplam 3 adet plan sunuyoruz. Ayrıca SGK şartı aranmaksızın geleneksel sağlık sigortasının geçerli olduğu tüm anlaşmalı kurumlarda geçerli A+ Sağlık Sigortamız da mevcut. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve güvence sağlamayı ilke edindiğimiz anlayış ile özel hastane ve doktor seçme imkanı, yenileme garantisi, kapsamlı diş paketi, check up paketi, Mamografi ve PSA hizmetlerini de ücretsiz olarak sunuyoruz" dedi.