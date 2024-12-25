1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlayacağı, nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu olacağı öne sürülmüştü.
Bazı haber sitelerinde de yer alan haberlere ilişkin açıklama ise MASAK'tan geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Yapılan açıklamada "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaları titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir.
Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Ekonomi › Para çekmeye belge zorunluluğu mu geliyor? MASAK'tan açıklama var - Son Dakika
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