Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku - Son Dakika
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Ekonomi

Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku

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Bankacılık sektörü ile Geliri İdaresi Başkanlığı arasındaki teknik aksaklık nedeniyle vatandaşların cep telefonuna uyarılar geldi. Yapılan işlemlerin konut kira hesabı olduğu, bu nedenle insanlardan ek vergi talep edildiği görüldü. Ulaştığımız GİB yetkilileri konuya açıklık getirdi.

28.02.2025 12:10  Güncelleme: 12:30
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Türkiye genelinde havale işlemlerinde "Konut Kira Ödemesi" sorunu yaşanıyor. İlk olarak sosyal medya hesaplarında kripto borsası Binance TR üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan sorunla ortaya çıkan konunun tüm Türkiye'ye yayıldığı ortaya çıktı.

Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği bir hata ortaya çıktı. Yapılan ödemeler Kira Konut Ödemesi olarak kodlandığı için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine Maliye'den otomatik SMS gönderilmeye başlandı.

MESAJI ALANLAR NE YAPMALI?

Haberler.com'un ulaştığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, konunun sadece kripto para borsası Binance TR ile ilgili olmadığını; kripto para ve borsa hesabı bulunmayan iki kişi arasında yaşanan para transferlerinin de konut kira geliri olarak tanımlandığını belirtti. Bu nedenle GİB üzerinden bu kişilere ek vergilendirme mesajı gittiğini kaydeden yetkililer, bu konunun Bankacılık sektörü ile Geliri İdaresi Başkanlığı arasındaki teknik aksaklıktan kaynaklandığını belirtti.

Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
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Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 1961197120061994:
    öpücüğe devam, mmmmmm 47 2 Yanıtla
  • 5544897214Hk:
    Bir işide elinize gözünüze bulaştırmayın be kardeşim vergi diye milletin bogazına yapıştınız iyice paronayak oldunuz her havale/eft illaki vergiye bağlarız anlamına gelmiyor 40 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    2 sene öncesine göre 50 kat daha fazla para topluyorlar ama hiç bir şey düzelmiyor. Dolar düşmeden düzelmeyecek te! 36 2 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    hamdolsun 18 2 Yanıtla
  • Burak demir:
    ne yapacağız 18 0 Yanıtla
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