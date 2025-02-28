Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku

Ekonomi

Türkiye genelinde havale işlemlerinde "Konut Kira Ödemesi" sorunu yaşanıyor. İlk olarak sosyal medya hesaplarında kripto borsası Binance TR üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan sorunla ortaya çıkan konunun tüm Türkiye'ye yayıldığı ortaya çıktı.

Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği bir hata ortaya çıktı. Yapılan ödemeler Kira Konut Ödemesi olarak kodlandığı için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine Maliye'den otomatik SMS gönderilmeye başlandı.

MESAJI ALANLAR NE YAPMALI?

Haberler.com'un ulaştığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, konunun sadece kripto para borsası Binance TR ile ilgili olmadığını; kripto para ve borsa hesabı bulunmayan iki kişi arasında yaşanan para transferlerinin de konut kira geliri olarak tanımlandığını belirtti. Bu nedenle GİB üzerinden bu kişilere ek vergilendirme mesajı gittiğini kaydeden yetkililer, bu konunun Bankacılık sektörü ile Geliri İdaresi Başkanlığı arasındaki teknik aksaklıktan kaynaklandığını belirtti.