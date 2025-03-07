Psikolog ve Para Koçu Pelin Narin Tekinsoy, Haberler.com'da Neşe Berber'in sunduğu programda para ile insan psikolojisi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Tekinsoy, insanların parayla olan tutumlarının, anneleriyle olan bağlarından etkilendiğini söyledi.
Pelin Narin Tekinsoy, para koçluğunun yalnızca finansal stratejiler geliştirmekten ibaret olmadığını, bireylerin parayı nasıl algıladıkları ve ona nasıl bir anlam yüklediklerini de kapsadığını vurguladı. Para ile duygusal bağ kurmanın çocukluk döneminde şekillendiğini belirten Tekinsoy, "İnsanlar anneleriyle olan ilişkilerine baksın, annesiyle ilişkisi nasılsa parasıyla da o şekildedir" dedi.
Tekinsoy, ebeveynlerin, özellikle de annelerin, çocukların para konusundaki tutumları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti. "Anne ve babanın evlenmeden bir yıl önce yaşadığı süreç çocuğun DNA'sına kodlanıyor" diyen Tekinsoy, bu durumun bireyin finansal alışkanlıklarına yansıdığını ifade etti. Ayrıca, "Parayı hemen bulmak isteyen kişiler, kaybettiği annesini bulmak istiyor" sözleriyle, finansal arzuların altında yatan psikolojik unsurlara dikkat çekti.
Tekinsoy, toplumda parayla ilgili konuşmanın tabulaştırılmasının bireylerin finansal kararlarını etkilediğini söyledi. "Parayı istemek ve konuşmak utanılacak bir şey değil" diyerek, bireylerin finansal hayallerini geniş tutmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, nazardan korunmak için parayı nerede ve nasıl konuşacağımıza dikkat etmemiz gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Ekonomi › Para Koçu Tekinsoy: Parayla ilişkiniz, annenizle olan ilişkinize bağlıdır - Son Dakika
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