Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.

Ekonomi

7-9 Mayıs 2024 yılında Birleşik Arap Emirliklerinde yapılacak AIM Kongresi Yatırımcılar Zirvesi'ne 1 hafta kaldı. Zirveye 2023 yılı itibariyle yönetilen varlıkları 1.2 trilyon dolar olan ve Kore'nin önde gelen fon yöneticilerinden biri olarak tanınan LB Investment de iştirak ediyor.

ÇOK SAYIDA DEVLET YETKİLİSİ VE İŞ İNSANI KATILACAK

Kongre, 25'ten fazla hükümet bakanını, 45 şehrin belediye başkanını, 12 merkez bankası başkanını, 900'den fazla konuşmacıyı, 9 global borsayı, 50'den fazla unicorn şirketini ve 175 ülkeyi temsil eden 12.000'den fazla delegeyle dünya sermayesini bir araya getiriyor.

450 oturumun ve 7 yüksek düzeyli masa başı toplantısının yapılacağı kongreye katılmak için yerinizi ayırtın.

2024 AIM Kongresine kayıt olmak için tıklayınız