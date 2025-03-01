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ATM'den para çekemeyebilirsiniz

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Dijital dolandırıcılığı önlemek için havale ve EFT işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistem devreye girdi. Bugün itibarıyla bazı bankalarda başlayan uygulama, SMS onayıyla ek güvenlik sağlıyor. Uygulama kademeli olarak zamanla tüm bankalar için zorunlu olacak.

01.03.2025 09:16
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Son dönemde bankamatik kartları ve kredi kartları üzerinden yaşanan hırsızlıklar, bankaları bu alanda yeni tedbir almaya sevk etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerinde artan dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçti. Yeni düzenleme kapsamında, havale ve EFT işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemi bugün itibariyle başladı. Bazı bankalar tarafından uygulanmaya başlanan güvenlik önlemleri, sonrasında tüm bankaları kapsayacak.

AMAÇ GÜVELİĞİ ARTIRMAK

Dijital bankacılık uygulamalarına yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştirilen izinsiz kredi tahsilatı ve para transferleri hızla artış göstermişti. Dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alması, BDDK'nın yeni bir düzenlemeyi devreye sokmasına neden oldu. Bu kapsamda, bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla 'çift adımlı doğrulama' zorunlu hale getirilecek.

ÇİFT DOĞRULAMA GEREKECEK

Yeni sistemle birlikte, mobil bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlardan giriş yapılsa bile, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.

Bu değişiklik sayesinde;

  • İzinsiz erişimlerin önüne geçilmesi,
  • Dolandırıcıların üçüncü bir cihaz üzerinden para transferi yapmasının engellenmesi,
  • Bankacılık işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı oluşturulması hedefleniyor.

HESAPLAR DAHA GÜVELİ HALE GELECEK

Düzenleme ilk etapta bazı bankalarda uygulanmaya başlayacak ve kademeli olarak tüm bankalar için zorunlu hale gelecek. Bankacılık sektöründe güvenliği artırmayı amaçlayan bu yeni sistem, kullanıcıların finansal hesaplarını daha iyi korumalarına yardımcı olacak.

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Teknoloji, Ekonomi, Finans, SMS, Son Dakika

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