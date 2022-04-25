Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü'ne özel fırsatlar - Son Dakika
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Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü'ne özel fırsatlar

25.04.2022 11:54
Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü'ne özel fırsatlar

Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu Pasaj'da Anneler Günü'ne özel fırsatlar başladı.

Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu Pasaj'da Anneler Günü'ne özel fırsatlar başladı. Akıllı cihazlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden bilgisayarlara kadar 6 farklı kategori ve 200'ü aşkın üründe Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor.

Platformda, kampanya kapsamında küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 6 farklı kategori ve 200'ü aşkın ürün yer alıyor.

KAMPANYA 9 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ

Kampanyaya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "9 Mayıs'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterileri, ücretsiz kargo fırsatının yanı sıra peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajlarına da sahip oluyor. Kampanya kapsamında ayrıca müşterilerin bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat opsiyonu da mevcut. Operatörden bağımsız herkesin rahatlıkla kullanabildiği Pasaj'da satın alınan ürünlerin tamamı doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. Pasaj müşterileri, Anneler Günü ve diğer kampanyalara pasajın internet sitesi üzerinden ya da Dijital Operatör uygulamasından ulaşabiliyor" denildi.


YORUMLAR
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Anneler günü ne zaman 2022? Anneler günü hangi ayın, kaçında? Anneler günü ne zaman 2022? Anneler günü hangi ayın, kaçında?

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü'ne özel fırsatlar - Son Dakika


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