Paycell Kart, artık CarrefourSA'dan satın alınabilecek

Yeni nesil ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, organize gıda perakendeciliğinin öncü markalarından CarrefourSA ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell çatısı altında sunulan alışveriş kartı Paycell Kart, güvenli alışverişte yeni nesil dijital ödeme deneyimi ile dikkati çekiyor.

Paycell ile CarrefourSA iş birliği kapsamında, Paycell Kart'ın tüm avantaj ve ayrıcalıklarına artık ülke genelinde yaygın olan CarrefourSA marketlerinden erişilebilecek. Paycell Kart, CarrefourSA'lardan 5 lira karşılığında satın alınabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Genel Müdürü Onur Güven, geleceğin finansal hizmet ihtiyaçlarını bugünden öngörerek ihtiyaç duyulacak yenilikçi ürün ve servisleri hayata geçirmeyi vizyon edindiklerini belirtti.

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil kullanıcı alışkanlıklarını çok farklı alanlara taşıdığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İleri teknolojisi ve sunduğu geniş çözüm yelpazesiyle özellikle pandemi ile gelişen, yeni ödeme alışkanlıklarına hızlı adapte olan ve kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarına çözümler sunan Paycell ve Paycell Kart, güçlü büyümesini sürdürüyor. Paycell mobil uygulaması 14 milyon indirmeye ulaşırken, Paycell Kart üzerinden geçen işlem hacmi ise bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 katına çıkmıştı. Bu iş birliği ile Paycell Kart'ın sunduğu sayısız fayda ve avantajı artık CarrefourSA marketlerine de ulaştıracak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. CarrefourSA müşterilerini de Paycell Kart sahibi olmaya ve Paycell'in sayısız avantajdan faydalanmaya davet ediyoruz."