Üye Girişi
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku - Son Dakika

Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku

31.12.2021 23:57
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku

Edirne'de adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı'nda sahte dolar şoku yaşandı.

Edirne'de adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı'nda sahte dolar şoku yaşandı. Esnaf Laçin Ceylan, geçen hafta Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırılarak hayatının şokunu yaşadı. Ceylan, yaptığı açıklamada, "İki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı." dedi.

Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin ilgi odağı olan Ulus Pazarı'nda sahte dolar şoku yaşandı. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen Bulgar turistler, hem alışveriş yaptı, hem sahte dolar verdi, hem de para üstü almayı ihmal etmedi. Bulgar müşterinin yaptığı alışverişle yüzünün güldüğünü düşünen pazar esnafı Laçin Ceylan, bozdurmak için gittiği döviz bürosunda paranın sahte olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Perşembe geceden gelerek hazırlıklarını yapan Ceylan, alışverişe gelen 2 Bulgaristan vatandaşının sahte dolar vurgununu anlayamadı. Yılın son pazarında bir umutla zararını karşılamak için tezgah açan Ceylan, müşteri azlığından dolayı neredeyse hiç satış yapamadan geri döneceklerini söyledi.

"300 dolar sahte çıktı"

Esnaf Laçin Ceylan, yaptığı açıklamada, "Cidden mağduruz. Geçtiğimiz hafta tezgahıma gelen biri kadın, biri erkek iki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında da 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı. Şu anda da hiç iş yok. Mağdur durumdayız. Müşterinin elinde desteyle parası vardı. Meğer hepsi sahteymiş. Oyaladılar,karı koca zannettim. Soğuktu, erken saatte geldiler. Sahte olduğunu anlayamadım. Elim üşümüştü. Hiç hissetmedim. Dövizciye gittim, aldığınız yere verin dediler. Döviz bürosu sahte olduğunu anladı. Ellerim donmuştu. Doların sahte olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku
Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku - Son Dakika Ekonomi


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye İzmir'e çıktı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye İzmir'e çıktı         
23:52
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:26 Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 00:55:02. #1.12#
SON DAKİKA: Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement