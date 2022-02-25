Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL - Son Dakika
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Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL

25.02.2022 10:00

Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL

Pazarcı esnafı; "marketler yüzde 70-80 daha pahalı"

EDİRNE - EDİRNE - Edirne'de geçen hafta 30 liradan satılan salatalık, domates ve patlıcanın fiyatı bu hafta 15 liraya düşerken, pazarcı esnafı marketlerin yüzde 70-80 daha pahalıya sattığını söyledi.

Edirne'de semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Geçen hafta 30 TL'den satılan salatalık, domates ve patlıcan bu hafta yüzde 50 indirimle 15 TL'den satışa sunuluyor. Pazarcılar fiyatların düşüşünde hava sıcaklığının ve KDV indiriminin etkili olduğunu ifade etti. Domates, salatalık ve patlıcan semt pazarında 15 TL'den satılırken, bazı marketlerde ise 25 TL'den satılıyor.

"Domates ve salatalık fiyatları yüzde 50 düştü"

Edirne Pazarcılar Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, marketlerin pazarlara göre yüzde 70-80 daha pahalıya satış yaptığını söyledi. Domates ve salatalık fiyatlarının yüzde 50 düştüğünü belirten Hasır, çoğu sebze fiyatlarında da 10 gün öncesine göre yüzde 40 düşüş yaşandığını ifade etti. Pazarda 15 TL'ye satılan domates ve salatalığın marketlerde 25 TL'ye satıldığına dikkati çeken Hasır, " Türkiye'nin en ucuz meyve ve sebze fiyatları pazarlarda satılır" dedi.

Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL
Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL

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Türk Lirası, Domates, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Pazarda 15 TL, markette 25 TL - Son Dakika
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