Pazarda fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pazarda fiyatlar cep yakıyor

04.04.2022 10:53
Pazarda fiyatlar cep yakıyor

Erzincan'da ki halk pazarlarında sebze fiyatları cep yakıyor.

Erzincan'da ki halk pazarlarında sebze fiyatları cep yakıyor.

Kentte pazartesi günleri Buğday Meydanına kurulan halk pazarında vatandaşlar özellikle sebze fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakındı. Pazarda 30 TL'ye satılan biber ve patlıcan vatandaşların cebini yaktı. Ramazan ayına girmeden önce biraz yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı bu günlerde müşterinin azaldığını ve sebze hallerinde ürün bulunmadığından pahalılığın düşmediğini vurgulayarak zaman zaman vatandaşlardan da tepki aldıklarını söyledi.

Kurulan pazarda özellikle patlıcan ve biberin kilosu dikkat çekti. Kilosu 30 TL olan patlıcan ve biberi 25 TL ile domates, 20 TL ile kabak takip etti.

50 yıllık pazarcı Necmi Okumuş geçen senelerde ki Ramazan ile arada çok fark olduğunu vurgulayarak, "İlk defa bu kadar sakin bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Kimse gelmiyor, gelemiyor. Sebze halinde mal yok. Fiyatların pahalılığı buradan geliyor. Toptan alacağımız ürün yok. Tezgaha gelen vatandaş 2 poşet malzeme alıyor 40 lira 50 lira verip gidiyor. Başka bir şey daha ihtiyacı olsa da alamıyor. Domatesi 22 liraya halden alıyoruz, burada 25'e satıyoruz. Ama çok olsa domates daha ucuz alıp daha ucuz satarız. Ramazan'a girmeden bir gün önce çok iyiydi satışlar. Yoğunluk bayağı vardı, hatta yetiştiremedik. Ama daha sonra pek gelen olmadı. 50 yıllık esnafım ben ama böyle sakin sönük geçen Ramazan daha önce olmadı. Yine de Allah'a şükürler olsun çalışıyoruz" diye konuştu.

Halk pazarında diğer sebze fiyatlarında ise, marul tane 15 TL, yeşil soğan 15 TL, brokoli 10 TL, karalahana, lahana, havuç, pırasa, turp, 7,5 TL olarak satışa sunuldu. - ERZİNCAN

Pazarda fiyatlar cep yakıyor
Pazarda fiyatlar cep yakıyor

YORUMLAR
500
Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı

Türk Lirası, Pazartesi, Erzincan, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarda fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:10:34. #1.13#
SON DAKİKA: Pazarda fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement