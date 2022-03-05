Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek - Son Dakika
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Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek

05.03.2022 10:47
Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 'Tarımsal Kalkınmayı Destekleme' programı çerçevesinde, 'Bordo bulamacı' dağıtım töreni düzenlendi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 'Tarımsal Kalkınmayı Destekleme' programı çerçevesinde, 'Bordo bulamacı' dağıtım töreni düzenlendi. Pazarlar Belediyesi tarafından yürütülen "Çiftçiye ücretsiz bordo bulamacı" projesi İl Özel İdaresi'nin desteği ile hayata geçirildi.

Pazarlar İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Pazarlar Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, daire amirleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

'Bordu bulamacı'nın çiftçilerin 'olmazsa olmazı' olduğunu kaydeden Pazarlar Belediye Başkanı, "Meyve cenneti olan ilçemizde bitki korumayı geliştirmek dana kaliteli ürünler almak için kitlesel mücadeleyi artırmak ve pazarda ürettiğimiz ürünü daha kaliteli olarak sunulmasını sağlamak için bu projeyi valimizin desteği ile hayata geçiriyoruz. Biz Pazarlar Belediyesi olarak valimizin, milletvekillerimizin il tarım müdürümüzün aynı zamanda Tarkim genel müdürünün destekleri ile bu projenin gerek bitki korumada kullanılan enstrümanların dağıtımının desteklenmesi gerekse akabinde üretim kalitesinin artması için ve üretimin çoğalması için gayret içinde olacağız. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin gelişmesi, ilçemizin gelişmesi için olmazsa olmazı üretimdir. İnşallah birlikte üreteceğiz. Birlikte bölüşeceğiz. Biz sizler ürettikçe mutlu olacağız, gururlu olacağız" diye konuştu.

"Bordo bulamacı hem vişne ve hem kirazın daha sağlıklı olmasını sağlıyor"

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Valisi Ali Çelik, " Türkiye'deki vişne üretiminin yaklaşık yüzde 30'u ilimizde üretilmektedir. Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde kalitesini ve üretim miktarını artırmak için bir çaba içerisine girdikleri bir bölgemizdir. Belediye Başkanımızın böyle bir projesine Özel İdare olarak desteklenmesi için il tarım müdürlüğümüz hemen katkıda bulundular. 5 ton borda bulamacını üreticimize dağıtıyoruz. Bordo bulamacı hem vişne ve hem kirazın daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Başta mantar hastalığı diğer zararlıları karşı mücadelede bir enstrüman olarak devreye giriyor. Bakarsan bağ olur, bakmaksan dağ olur hikayesi ile meyvelerde bakımı önemlidir. Ne kadar ilgi alaka ve çaba gösterirsek o kadar kalitede ürün elde ederiz. Bu yılın bereketli geçmesini temenni ederim" şeklinde konuştu.

Törende vişne ve kiraz diyarı Pazarlar ilçe merkezi ve köylerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 900 çiftçiye toplam 5 ton Borda bulamacı teslim edildi.

Törende Bordo bulamacı alan çiftçiler ise emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek
Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek
Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek
Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek
Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek
Pazarlar Belediyesi'nden üreticiye büyük destek

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Cumhuriyet Meydanı, Hisarcık, Kütahya, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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