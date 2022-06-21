Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü - Son Dakika
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Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü

21.06.2022 10:10
Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, IATA Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülleri 2022 kapsamında İlham Verici Rol Model Ödülü'ne layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, IATA Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülleri 2022 kapsamında İlham Verici Rol Model Ödülü'ne layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından düzenlenen IATA Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülleri 2022 kapsamında İlham Verici Rol Model Ödülü'ne layık görüldü. Toplumsal cinsiyet dengesi konusunda kurumsal ve bireysel olarak birçok çalışma yürüten Güliz Öztürk çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları takdir etmeyi amaçlayan ödülü, IATA'nın Doha'da gerçekleştirilen 78. Genel Kurulu'nun ardından düzenlenen Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde IATA Genel Müdürü Willie Walsh ve Qatar Airways Grup CEO'su Akbar Al Baker'in elinden aldı.

İş teslimine güçlü katkısının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına sürekli desteğiyle havacılık gündeminde önemli etkisi olan, sektörde üst düzey konuma sahip kadın liderlere verilen "İlham Verici Rol Model Ödülü" hakkında konuşan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Böyle önemli ve özel bir ödüle layık görülmek, benim için çok büyük bir onur. Pegasus Hava Yolları olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda hassasiyeti yüksek bir şirketiz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yıllardır mücadelenin tam ortasında yer alıyor, bu alanda birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Şirketimizde pilotluktan üst düzey yöneticiliğe kadar her alanda kadın çalışanlarımızın imzası bulunuyor ve bundan gurur duyuyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Cinsiyetten bağımsız olarak tüm bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımına ve kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlamak için kurumsal ve bireysel olarak her türlü çabayı göstermeye, daha eşit yarınlara ulaşmak hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformuna katılan dünyadaki ilk hava yolu şirketi olan Pegasus Hava Yolları; SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu'nun bir üyesi olarak çalışmalar yürütüyor ve Yanındayız Derneği, wtech Teknolojide Kadın Derneği, Women in Sales Network (WiSN) sosyal projesi gibi oluşumları destekliyor. 2019 yılında IATA'nın "2025'te25" girişimine imza atarak şirket içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunan ve bu kapsamda hedefini her çeyrekte gözden geçirmeye devam eden Pegasus, UN Global Compact'in Target Gender Equality programı kapsamında üst yönetimde kadın temsili ve liderliğini artırmak üzere hedeflerini belirliyor; performans analizi, çalıştaylar, üye şirketler arası öğrenme yoluyla hedeflerine ulaşma konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Pegasus Hava Yolları, toplumsal cinsiyet dengesi konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak, filoya yeni katılan uçaklara çalışanlarının kız çocuklarının isimlerini verme geleneğini de sürdürüyor.


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Pegasus Hava Yolları CEO'su Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü Pegasus Hava Yolları CEO'su Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü THY, IATA'nın Çevresel Değerlendirme programında 'En Üst Düzey Sertifika'nın sahibi oldu THY, IATA'nın Çevresel Değerlendirme programında 'En Üst Düzey Sertifika'nın sahibi oldu
Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'e IATA'dan 'İlham Verici Rol Model' ödülü - Son Dakika
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