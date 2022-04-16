Pegasus Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da "Pegasus Çocuk Ormanı" - Son Dakika

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, 23-24 Nisan tarihlerinde Pegasus'la uçan her çocuğun biletini TEMA Vakfı aracılığıyla fidana dönüştürecek.

Şirket açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bağışlanacak fidanlarla Pegasus Çocuk Ormanı oluşturulacak.

Bu tarihlerde Pegasus Hava Yolları ile uçan tüm 0-12 yaş arası çocuklar adına toplam 15 bin fidan dikimi yapılacak.

Pegasus Çocuk Ormanı projesini bir tanıtım filmiyle duyuran Pegasus Hava Yolları, filmde Atatürk'ün emaneti çocuklara sahip çıkmanın, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktan geçtiğini vurguluyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer." sözüyle biten tanıtım filmine "https://www.youtube.com/watch'v=ssYd140vh7k" adresinden ulaşılabiliyor.