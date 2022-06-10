Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat - Son Dakika
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Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat

10.06.2022 11:31
Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a ve Rize/Artvin Havalimanı'na, Ankara'dan Bükreş'e uçmaya başlıyor.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a ve Rize/Artvin Havalimanı'na, Ankara'dan Bükreş'e uçmaya başlıyor.

" Türkiye'nin dijital hava yolu" sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, yurt içinde ve yurt dışında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Pegasus Hava Yolları; 22 Haziran 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a, 3 Temmuz 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Rize/Artvin Havalimanı'na, 4 Ağustos 2022 itibarıyla ise Ankara'dan Bükreş'e uçmaya başlayacak.

Misafirlerini 36'sı yurt içinde, 89'i yurt dışında olmak üzere toplam 47 ülkede 125 noktaya ulaştıran havayolu şirketinin yeni hatlarıyla ilgili detaylı bilgiye flypgs.com internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat - Son Dakika
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