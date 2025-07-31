Peş peşe zamlar devam ediyor: Bu sigara grubu da zamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Peş peşe zamlar devam ediyor: Bu sigara grubu da zamlandı

Peş peşe zamlar devam ediyor: Bu sigara grubu da zamlandı
31.07.2025 16:31  Güncelleme: 17:14
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Art arda gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Imperial Tobacco grubundaki sigaralara ikinci kez zam yapıldı. Grubun en ucuz sigarası 84 TL'ye, en pahalısı ise 98 TL'ye yükseldi.

Sigara fiyatlarına yönelik zam dalgası devam ediyor. Bazı sigara markaları, kısa aralıklarla ikinci kez fiyat güncellemesine giderken, vergi oranlarındaki artış gerekçesiyle yeni listeler yayımlanmaya başladı.

EN PAHALI SİGARA 98 TL OLDU

Son fiyat artışı haberi, Imperial Tobacco (IT) grubundan geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, bu gruptaki sigaralara zam yapıldı. Güncellenen fiyat listesine göre, IT grubunda yer alan en ucuz sigara 84 TL'ye yükseldi. Grubun en pahalı sigarası ise 98 TL'den satılacak.

Sektör kaynakları, önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarında da benzer artışların yaşanabileceğini belirtiyor.

Ekonomi, Finans, Gündem, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Peş peşe zamlar devam ediyor: Bu sigara grubu da zamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tuna Han:
    meeeeeee meeeeeee 13 1 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    dilerim ekmekte 100 TL olur... 10 2 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Yerleştir reyiz! Arkada yer var 6 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    nerdesiniz la koyunlar 4 1 Yanıtla
  • k K:
    Sigara içenler paralarını yakıp içiyorlar. Sigara 100 lira değil 1.000 lira olması gerek ki Almasınlar paralarını yakmasınlar. 1 3 Yanıtla
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