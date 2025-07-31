Peş peşe zamlar devam ediyor: Bu sigara grubu da zamlandı

Sigara fiyatlarına yönelik zam dalgası devam ediyor. Bazı sigara markaları, kısa aralıklarla ikinci kez fiyat güncellemesine giderken, vergi oranlarındaki artış gerekçesiyle yeni listeler yayımlanmaya başladı.

EN PAHALI SİGARA 98 TL OLDU

Son fiyat artışı haberi, Imperial Tobacco (IT) grubundan geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, bu gruptaki sigaralara zam yapıldı. Güncellenen fiyat listesine göre, IT grubunda yer alan en ucuz sigara 84 TL'ye yükseldi. Grubun en pahalı sigarası ise 98 TL'den satılacak.

Sektör kaynakları, önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarında da benzer artışların yaşanabileceğini belirtiyor.