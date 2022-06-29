Petrol bulunan Ceyhan'dan Türkiye'nin cari açığına katkı - Son Dakika
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Petrol bulunan Ceyhan'dan Türkiye'nin cari açığına katkı

29.06.2022 10:07
Petrol bulunan Ceyhan'dan Türkiye'nin cari açığına katkı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini tek başına karşılayacağını söylerken, tarla sahibi Orhan Buhur, "Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.

"Ceyhan'ın uluslararası arenada önemi çok büyük"

Daha sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi. Erdem, "1998 depremi sonrasında Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde petrol çıktı diye gerekli araştırmalar yapıldı. Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji İhtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de ve uluslararası arenada önemi çok büyük" diye konuştu.

"Türkiye'nin cari açığına yüzde 25 katkı"

Ceyhan'ın Enerji İhtisas Bölgesi'yle birlikte Türkiye'nin cari açığına yüzde 25 katkı sunacağını aktaran Erdem, "Burada petrolün bulunması da ekonomik anlamda çok etkileri olacak. En azından işsizliğimizi önleyecek. Ceyhan, inanıyorum ki il olacaktır. Enerji İhtisas Bölgesi olması sebebiyle de Ceyhan'ın il olacağını düşünüyorum. 1998 yılında kuyular rezervi düşük diye kapatıldı ve şu an inanıyorum ki Ceyhan'da petrol çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun"

Tarla sahibi Orhan Buhur ise, "Bu araziyi 70-80 yıldır işliyoruz. 1998 yılında tarlamızı sularken suyun siyah geldiğini gördük. Daha sonra analiz yaptırdık ve petrol olduğu anlaşıldı. Daha sonra bazı çalışmalarımız oldu. Firmalar geldi ama kuyuyu tamamlayamadılar. Şimdi ise Türkiye Petrolleri geldi ve suyu petrolden arındırdı. Bu bizde bir sevinç oluşturdu. Vatandaşa, ülkemize hayırlı olsun. Bütün yollarımız yapıldı şu anda. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Petrolün ekonomik değerini bilemem ama çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol bulunan Ceyhan'dan Türkiye'nin cari açığına katkı - Son Dakika

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