Petrol fiyatları 13 ayın zirvesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) küresel talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasına karşın, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin ekonomiyi canlandıracağı beklentisiyle petrol fiyatları Ocak 2020'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 63.76 dolara kadar tırmanırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 60 doları aştı.