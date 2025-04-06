Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı. Bu gelişmenin ardından akaryakıt fiyatlarına 1.5 TL'lik indirim ihtimali doğdu.

06.04.2025 11:28
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ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+'nin üretim artış planı petrol fiyatlarındaki sert düşüşe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim bekleniyor.

SON YILLARIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu. OPEC+ tarafından açıklanan üretim artış planı, petrol fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 65,58 dolara kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi doğurdu. Sektör kaynakları, çarşamba günü itibarıyla benzine ve motorine 1,5 TL'yi aşan bir indirim yapılabileceğini açıkladı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

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Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet:
    habere bak dev indireyim diyor 1,5 TL?? 16 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    akaryakıt fiyattan dolayı deyil vergiden dolayı pahalı 11 0 Yanıtla
  • Al:
    dev indirim :)))) 11 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    aman indirmeyin indirim deyince 10 TL olacakki ise yarasın bu satten sonra inse ney zam gelse ney ben 5o TL lik aliyom 6 2 Yanıtla
  • Subahan1*:
    Brent 120 dolarken fiyat 45 liraydı.. Brent 65 dolar normalde 25 tl ye kadar düşmeliydi.fakat dünyada akaryakıt fiyatları Brent ile belirleniyor bizim ülkeden neyin belirlediği belli değil.. bide 1.5 tl yede dev indirim diye haber yapılıyor. Brent göre indiri yapılsaydı şuan ülkede petrol 25 tlydi. 7 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bugün 1 TL indirim haftaya 3 gün üst üste 1 TL gelir ;) 5 1 Yanıtla
  • Efem0909:
    Türkiye de Fiyatlar çok hızlı yükselir aynı oranda düşmez 5 lira yükseldiyse 1 lira düşer 1 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Zam geldiğinde hemen yansıtılıyorsa indirinde de yansıtılmalı .Fiyatlarda değişiklik yok 0 0 Yanıtla
  • Polat duran:
    Dalga geçiyor DEV İNDİRİM DİYE 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    dev kelimesi 1.50 tl degil. dahasi 2 indirse de 3 kez pespese 0.80, 1 , 1.89 zam hazirdir zaten. asit almaya yonelik samimiyetsiz haller.. 0 0 Yanıtla
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