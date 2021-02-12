Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) küresel talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından düşen petrol fiyatları, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin gelişmelerle yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

Brent petrolün varil fiyatı 61 doların, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 58 doların üzerine döndü.