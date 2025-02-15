Küresel piyasalarda Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesi beklentisine rağmen petrol fiyatlarında kısmi yükseliş kaydedildi. Bu yükselişle beraber benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair beklenti oluşmuştu. Yapılan son düzenlemeyle benzin fiyatları da değişti. Benzin fiyatında 0,5 kuruş artış oldu.
Benzin fiyatı: 46.44 TL
Motorin litre fiyatı: 46.52 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
Benzin fiyatı: 46.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Benzin fiyatı: 46.98 TL
Motorin fiyatı: 47.22 TL
LPG fiyatı: 27.49 TL
Benzin fiyatı: 47.35 TL
Motorin fiyatı: 47.59 TL
LPG fiyatı: 27.34 TL
Benzin fiyatı: 47.82 TL
Motorin fiyatı: 48.03 TL
LPG fiyatı: 27.39 TL
Benzin fiyatı: 47.90 TL
Motorin fiyatı: 48.15 TL
LPG fiyatı: 27.41 TL
Benzin fiyatı: 47.15 TL
Motorin fiyatı: 47.44 TL
LPG fiyatı: 27.59 TL
Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 47.97 TL
LPG fiyatı: 27.29 TL
Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 47.98 TL
LPG fiyatı: 27.42 TL
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi - Son Dakika
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