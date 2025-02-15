Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi

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Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış, benzinin pompa ücretini de etkiledi. Benzin fiyatına 0,5 kuruşluk artış kaydedildi. İşte değişen rakamlarla son fiyat listesi.

15.02.2025 09:53
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Küresel piyasalarda Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesi beklentisine rağmen petrol fiyatlarında kısmi yükseliş kaydedildi. Bu yükselişle beraber benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair beklenti oluşmuştu. Yapılan son düzenlemeyle benzin fiyatları da değişti. Benzin fiyatında 0,5 kuruş artış oldu.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 46.44 TL

Motorin litre fiyatı: 46.52 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 46.98 TL

Motorin fiyatı: 47.22 TL

LPG fiyatı: 27.49 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 47.35 TL

Motorin fiyatı: 47.59 TL

LPG fiyatı: 27.34 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 47.82 TL

Motorin fiyatı: 48.03 TL

LPG fiyatı: 27.39 TL

AFYON

Benzin fiyatı: 47.90 TL

Motorin fiyatı: 48.15 TL

LPG fiyatı: 27.41 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 47.15 TL

Motorin fiyatı: 47.44 TL

LPG fiyatı: 27.59 TL

HATAY

Benzin fiyatı: 47.72 TL

Motorin fiyatı: 47.97 TL

LPG fiyatı: 27.29 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 47.72 TL

Motorin fiyatı: 47.98 TL

LPG fiyatı: 27.42 TL

Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi

Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Uzun:
    indirim olunca ne kadar beklerse beklesin bindirim olunca ışık hızında sizin vicdaniz yok bu millet le bir derdiniz var ama millet sizi artık dert olarak görüyor bunu da o kalın kafanıza sokun hesap döner birgün 13 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    petrol fiati düşüyor yine zam.boyle sacmalik olmaz. 12 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Ya bi durun artık yeter 0 0 Yanıtla
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