Petrol ve altın fiyatları düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) kürese talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle de altın fiyatları geriledi.

OPEC, Şubat ayı raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, Ocak ayı raporuna göre, günde ortalama 0.1 milyon varil düşüşle günde ortalama 96.1 milyon varil düzeyine indirdi.