Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketi beklentilerinin doları baskılaması sonucu 1,850 dolar düzeyini aşan altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Altın piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayıp iki gün sürecek faiz toplantısının ikinci gününün sonunda açıklanacak sonuçlarında olacak.