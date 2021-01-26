Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketi beklentilerinin doları baskılaması sonucu 1,850 dolar düzeyini aşan altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Altın piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayıp iki gün sürecek faiz toplantısının ikinci gününün sonunda açıklanacak sonuçlarında olacak.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazanan petrol fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 55.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 52.41 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,854.70 dolar,gümüş yüzde 0.41 düşüşle 25.25 dolar,bakır yüzde 0.24 artışla 8,005.50 dolar,platin yüzde 1.25 düşüşle 1,087.93 dolar,paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,337.13 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 444 liraya, çeyrek altın 732 liraya, Cumhuriyet altını da 2,916 liraya yükseldi.Ahlatçı Yatırım'ın günlük analizinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini sürdürmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent petrolün, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına ilişkin beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini koruduğuna işaret edilerek şöyle denildi: "Petrol'de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda geçtiğimiz hafta test edilen 57.35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksindeki hareketliliğe ek olarak korona virüs ile ilgili haber akışını da takip etmeyi sürdüreceğiz."Ahlatcı Yatırım'ın altın fiyatlarına ilişkin analizinde de şöyle denildi: "Ons Altın'da ABD tahvil faizleri ve Dolar endeksinde yatay harekete rağmen geçtiğimiz Cuma günü 1837 dolar seviyesine kadar geri çekilme takip edilmişti. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1965 dolar seviyesi şimdilik direnç olarak çalışmaya devam ederken bu geri çekilme piyasalarda iyimserliğinde yoğun yaşanmadığı bir zaman diliminde gerçekleşmesi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen söylemleri sonrası destek paketi beklentilerinin de yükselişi sınırlı desteklediğine işaret ediyor."Haftanın ikinci işlem gününde sakin bir veri takvimi bizi beklerken piyasadaki fiyatlamaları etkileyebilecek haber akışını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."
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