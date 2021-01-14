Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı

Artan kurumsal alımların da etkisiyle kripto para piyasalarında toplam hacim üç günlük aradan sonra yeniden 1.0 trilyon doların üzerine yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarındaki toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 93 milyar dolar artışla 1 trilyon 3.54 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 125 milyar dolara geriledi.