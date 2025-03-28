Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir

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Para piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerin ne anlama geliyor? Konut ve taşıt alacaklar ve satacaklar için büyük önem taşıyan gelişmeleri Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu değerlendirdi. Pehlivanoğlu, gecelik faiz artırımının politika faizi artırılmasının sinyali olduğunu kaydetti.

28.03.2025 09:23
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Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Pehlivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz hamlelerini yorumlayan Pehlivanoğlu, yatırımcılara dikkat etmeleri gereken kritik noktalar hakkında da uyarılarda bulundu.

Piyasa yönetiminden faizlerin artırılabileceği sinyali geldi

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna Merkez Bankası'nın yakın zamanda aldığı tedbirleri sordu. Ekonomide yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı düzenlediğini belirten Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, alınan önlemleri sıraladı. Bu önlemler arasında gecelik faiz artırımının politika faizinin artırılabileceğine ilişkin bir sinyal olduğunu belirtti. Prof. Dr. Pehlivanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: Merkez Bankası, bankalar arası faiz oranları yükselterek piyasalara müdahale etti. Siyasi gelişmelerin ardından Türkiye'nin risk primleri (CDS) yükseldi. Yatırımcı güveni için hukuki öngörülebilirlik, siyasi istikrar önemli. Gecelik faizin artırılması resmi faizin hemen artacağı anlamına gelmez. Gecelik faizin artırılması resmi faiz artırım sinyali olarak bilinir.

Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir - Son Dakika

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