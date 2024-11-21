Piyasada sahte dolar alarmı verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasada sahte dolar alarmı verildi

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Bir süredir piyasada sahte dolar paniği yaşanıyor. Sahteciliğin özellikle 50'lik banknot dolar üzerinden yapıldığı öğrenilirken, sahte paraların para sayma makinesinden geçtiği kaydedildi. Döviz büroları 50'lik banknot dolar alış satışını durdurduklarını söylerken, bir bankanın para sayma makinesi bile sahte doları gerçeğinden ayırt edemeyince kırmızı alarm verildi. Döviz büroları bu sorunun makinelerdeki güncelleme açığından kaynaklı olduğunu belirtti.

21.11.2024 09:04  Güncelleme: 09:15
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Piyasada şu sıralar sahte dolar paniği yaşanıyor. Öyle ki bir bankanın para sayma makinesi bile sahte doları gerçeğinden ayırt edemedi. Paranın sahte olduğu anlaşılınca bankalar da kırmızı alarma geçti. Düzenbazlığın özellikle 50 dolar üzerinden yapıldığı belirtildi.

50 dolar bozdurmak istenildiğinde bazı döviz bürolarının "50 dolar almıyoruz" dediği öğrenildi. Döviz bürosu sahipleri "Sahteler bizim makinelere de geçtiği için şu anda alım yapmıyoruz" dedi. Bazı döviz büroları da mağdur olmamak adına geçtiğimiz haftadan itibaren 50 ve 100 dolar getirip para bozdurmak isteyenlere işlem yapmıyor.

"50'LİK BANKNOT DOLAR ALIŞ SATIŞINI DURDURDUK"

ATV Haber'de yer alan habere göre; döviz bürosu sahibi Oğuzhan Uzun "50'lik banknotlarda sıkıntı var. 50 dolarlarda çok sahte var. Hatta biz 50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk. Parayı çok kolay bir şekilde kabul ediyor. Hiç sıkıntısız bir şekilde geçebiliyor. Bugün de geldi. 100'lük banknotlardan geldi. 300 dolar kadar sahte geldi" dedi.

"MAKİNELERDEKİ GÜNCELLEME AÇIĞINDAN DOLAYI KABUL EDİYOR"

"Bu sahteciliğin nedeni ne?" sorusuna cevap veren döviz bürosu sahibi Uzun "Şu anda makinelerdeki güncellemenin yetişmemesinden dolayı. Yani makinelerdeki güncelleme açığından dolayı makineler sahte parayı çok kolay bir şekilde kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Sahte dolar paniği son bir buçuk aydır yaşanıyor. Öyle ki İstanbul'da en fazla 50 dolarlık banknotlarda, Ankara'da ise en fazla 100 dolarlık banknotta sahtecilik var.

SAHTE DOLARLAR NASIL ANLAŞILIR?

Döviz bürosu sahipleri "Bunları normal vatandaşın anlaması mümkün değil" şeklinde konuştu.

Piyasada sahte dolar alarmı verildi

Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasada sahte dolar alarmı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    dolarcilar paniklemiştir al sat oh ne güzel iş 2 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    ne güzel dünya 1 0 Yanıtla
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