Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
21.01.2026 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grönland gerilimi ve ticaret savaşı endişeleri güvenli liman talebini artırırken, spot altının ons fiyatı yüzde 1,8 yükselerek 4 bin 849 dolarla tarihi rekor kırdı; gram altın da 6 bin 751 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki ısrarı Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşırken, NATO içindeki dengelere ilişkin endişeler güvenli liman talebini artırdı. Doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tarihi zirvelere çıktı.

ONS ALTIN 4 BİN 800 DOLARIN ÜZERİNDE

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısı altına güçlü alım getirdi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,8 artışla 4 bin 849 dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1 primle 4 bin 813,50 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Ons altındaki sert yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,9 artışla 6 bin 751 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRÖNLAND GERİLİMİ JEOPOLİTİK ENDİŞELERİ TIRMANDIRDI

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, yükselişin temelinde ABD'ye duyulan güven kaybının yer aldığını söyledi. Rodda, Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehditleri ve Grönland'ı kontrol altına alma baskısının küresel jeopolitik endişeleri belirgin şekilde artırdığını vurguladı. Trump, Salı günü Grönland hedefinden "geri dönüş olmadığını" söylerken, gerekirse güç kullanma ihtimalini de dışlamadı. Ardından NATO müttefiklerine sert mesajlar verdi ancak daha sonra "NATO'nun da bizim de çok mutlu olacağı bir çözüm bulacağız" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DAN NET VE SERT MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos'taki açıklamasında Avrupa'nın zorbalığa boyun eğmeyeceğini söyledi. Macron, Trump'ın Grönland tehdidi ve yüksek gümrük vergileri baskısına teslim olmayacaklarını açıkça dile getirdi.

DOLAR VE TAHVİLLER SATILDI, ALTINA KAÇIŞ HIZLANDI

Rodda'ya göre yatırımcılar doları ve özellikle uzun vadeli ABD tahvillerini satarken altına yöneldi. Piyasalar, şu aşamada altına ABD para biriminden daha fazla güven duyuyor. Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında üç haftanın diplerine yakın seyrederken, Asya borsaları üçüncü gününde de geriledi. Küresel tahvil satışları ise şimdilik yavaşlama sinyali verdi. Zayıf dolar, dolar bazlı metallerin yabancı alıcılar için daha ucuz hale gelmesine de katkı sağladı.

FED BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Piyasalar, Trump'ın faiz indirimi çağrılarına rağmen ABD Merkez Bankası'nın 27–28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Getiri sağlamayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 93,59 dolara gerilerken, önceki gün 95,87 dolarla rekor kırmıştı. Platin yüzde 0,7 kayıpla 2.445,96 dolara indi, gün içinde 2.511,80 doları gördü. Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.857,19 dolardan işlem gördü.

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    aslında olan abd imparatorluğunun hızlı çöküşüdür. 10 9 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    boşver bize ahiret hayatı lazım dünya hayatı onların olsun sonuçta hepimizde ölmüyecekmiyiz 16 1 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    düğün yapacakların vay haline Allah yardım etsin 15 0 Yanıtla
  • Bahattin Yanardag Bahattin Yanardag:
    dünyanın sonu geliyor hiç iyi değil bunlar rabbim iyi insanların yardımcısı olsun 10 0 Yanıtla
  • Bahattin Yanardag Bahattin Yanardag:
    bitti hayat 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
DEİK’te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi DEİK'te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi?
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
İETT otobüsü otoparka daldı İETT otobüsü otoparka daldı
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak

09:21
Luis Suarez, PSG’yi tek başına yıktı
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı
09:13
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray’a dikti
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti
08:43
Acun Ilıcalı’nın takımı Premier Lig’e koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor
08:36
Merkez Bankası’ndan yeni Papara kararı
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
08:16
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. turda
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda
08:16
Trump’tan “suikast“ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan "suikast" açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
08:10
İki ilden endişelendiren görüntü
İki ilden endişelendiren görüntü
06:54
Trump’ın uçağında panik anları Tedbir amacıyla ABD’ye geri döndü
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü
06:34
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu
05:32
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 09:33:38. #7.11#
SON DAKİKA: Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.