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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

08.12.2021 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 1.997,19 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 1.997,19 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,15 puan değer kazandı.

Dün 1.981,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.982,84, en yüksek ise 2.006,33 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.788,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1280, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 113,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6820 liradan, avro 15,4440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.788,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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