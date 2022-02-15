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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

15.02.2022 13:22
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,17 artışla 2.045,47 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,17 artışla 2.045,47 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,53 puan değer kazandı.

Dün, 2.001,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,35 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 2.008,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.006,04, en yüksek ise 2.047,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 2,20, teknoloji endeksi yüzde 0,8 ve hizmetler endeksi yüzde 2,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.856,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3555 ve dolar/yen paritesi 115,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6530 liradan, avro 15,4910 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.856,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,93 düşüşle 92,8 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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