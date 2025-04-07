Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen hafta açıklanan gümrük tarifelerinin şok etkisi büyüyor. Dünya borsaları yeni haftaya da sert düşüşlerle başladı. Borsalarla birlikte altın, petrol ve kripto paralarda da düşüşler devam ediyor.

BITCOIN DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından beklentilerin aksine güçlü bir performans sergileyen Bitcoin ve kripto para piyasaları daha fazla dayanamadı.

ETHEREUM'DA KAYIP BÜYÜK

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 10'luk sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1601 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

ABD borsalarına bakıldığında vadeli işlemlerde %3'ün üzerinde değer kayıpları yaşanıyor. TSİ 06:00 itibarıyla Dow Jones'ta %2,35, SP 500'de %2,9 ve Nasdaq'da %3,9 ile işlemler devam ediyor.

Asya piyasalarında yıkım devam ediyor. Japonya borsasında ilk işlemlerde düşüşler %8'i aştı. Ardından kayıplar TSİ 06:00 itibarıyla %6,40 seviyesine geriledi. Nikkei endeksi bugün 31.000 sınırına kadar çekildi ve geçen yılki "kara pazartesi" şokunda görülen düşük seviyeleri test etti.

TSİ 06:00 itibarıyla diğer borsalara bakıldığında;

-Çin borsasında CSI 300 endeksi %5'in üzerinde değer kaybıyla güne başladı.

-G. Kore Kospi endeksinde kayıplar %4'ü aştı.

- Hong Kong'da Hang Seng endeksi ilk işlemlerde %9 civarında geriledi.

- Avustralya borsasında da kayıplar %4'e yaklaştı.

TRUMP: GERİ ADIM YOK

Hafta sonunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Finans piyasalarını sarsan ve durgunluk korkularını artıran vergilerle ilgili olarak Trump, endişe duymadığını belirterek, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından liderlerle konuştuğunu ve onların bir anlaşma için "can attıklarını" da söyleyen Trump, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yeni vergilerin "haftalar içinde ortadan kalkabilecek türden" olmadığını, "ülkelerin ne teklif edeceğini görmeleri gerektiğini" söyledi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise tarifelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bu arada son gümrük tarifelerinin çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. Analistler, "sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" ifade ediyor.

PİYASALARDAN SON RAKAMLAR

Öte yandan para birimleri, emtia ve kripto piyasalarda da sert fiyatlamalar yaşanıyor. Hafta başında rakamlara bakıldığında;

-Dolar endeksi 102,85 ve 10 yıllık ABD tahvilleri de %3,93 seviyelerinden haftaya başlıyor.

-EUR/USD paritesi 1,9035'e yakın seyrediyor.

-Ons altın 17 Mart'tan sonra ilk defa 3 bin doların altını gördü. Ardından tepki alımları ile TSİ 06:00 sıralarında işlemler 3030 dolara yakın devam ediyor.

-Brent petrol 63 dolar sınırına kadar çekildi. Ardından fiyatlar 63,90 dolara kadar toparlanabildi.

-Bitcoin de 80 bin doların altına sarktı. Sabah saatlerinde işlemler 78 bin 500 dolara yakın devam ediyor.

ENDİŞELER ZİRVE YAPTI

Küresel piyasa analistleri; birçok yatırımcının "uzayan bir ticaret savaşı" gibi en kötü senaryodan korktuğunu belirterek, "Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu. Ama bu olmadı. Tarifeleri düşürmeye yönelik anlaşmalar görülmeden kırılganlık devam edebilir. Yatırımcılar şimdi piyasaların çöküşünden ve küresel çapta bir durgunluktan daha fazla çekiniyor. Hisse senetlerinin ne zaman dip yapacağından emin değiliz ancak 2 Nisan öncesi seviyelere mevcut tabloda ve yakın zamanda dönmek çok mümkün görünmüyor" diye konuşuyor.



