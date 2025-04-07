Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

ABD Başkanı Trump "Gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını" vurgulaması sonrası ABD vadeli endeksleri yeni haftaya %3'ün üzerinde düşüşle başladı. Japonya'da kayıplar ilk işlemlerde %8'i, Çin borsasında da %5'i aştı. Altın, petrol ve Bitcoin'de de düşüşler yaşanırken Ethereum'da ise kayıp yüzde 10'a ulaştı.

07.04.2025 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen hafta açıklanan gümrük tarifelerinin şok etkisi büyüyor. Dünya borsaları yeni haftaya da sert düşüşlerle başladı. Borsalarla birlikte altın, petrol ve kripto paralarda da düşüşler devam ediyor.

BITCOIN DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından beklentilerin aksine güçlü bir performans sergileyen Bitcoin ve kripto para piyasaları daha fazla dayanamadı.

ETHEREUM'DA KAYIP BÜYÜK

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 10'luk sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1601 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

ABD borsalarına bakıldığında vadeli işlemlerde %3'ün üzerinde değer kayıpları yaşanıyor. TSİ 06:00 itibarıyla Dow Jones'ta %2,35, SP 500'de %2,9 ve Nasdaq'da %3,9 ile işlemler devam ediyor.

Asya piyasalarında yıkım devam ediyor. Japonya borsasında ilk işlemlerde düşüşler %8'i aştı. Ardından kayıplar TSİ 06:00 itibarıyla %6,40 seviyesine geriledi. Nikkei endeksi bugün 31.000 sınırına kadar çekildi ve geçen yılki "kara pazartesi" şokunda görülen düşük seviyeleri test etti.

TSİ 06:00 itibarıyla diğer borsalara bakıldığında;

-Çin borsasında CSI 300 endeksi %5'in üzerinde değer kaybıyla güne başladı.

-G. Kore Kospi endeksinde kayıplar %4'ü aştı.

- Hong Kong'da Hang Seng endeksi ilk işlemlerde %9 civarında geriledi.

- Avustralya borsasında da kayıplar %4'e yaklaştı.

TRUMP: GERİ ADIM YOK

Hafta sonunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Finans piyasalarını sarsan ve durgunluk korkularını artıran vergilerle ilgili olarak Trump, endişe duymadığını belirterek, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından liderlerle konuştuğunu ve onların bir anlaşma için "can attıklarını" da söyleyen Trump, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yeni vergilerin "haftalar içinde ortadan kalkabilecek türden" olmadığını, "ülkelerin ne teklif edeceğini görmeleri gerektiğini" söyledi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise tarifelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bu arada son gümrük tarifelerinin çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. Analistler, "sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" ifade ediyor.

PİYASALARDAN SON RAKAMLAR

Öte yandan para birimleri, emtia ve kripto piyasalarda da sert fiyatlamalar yaşanıyor. Hafta başında rakamlara bakıldığında;

-Dolar endeksi 102,85 ve 10 yıllık ABD tahvilleri de %3,93 seviyelerinden haftaya başlıyor.

-EUR/USD paritesi 1,9035'e yakın seyrediyor.

-Ons altın 17 Mart'tan sonra ilk defa 3 bin doların altını gördü. Ardından tepki alımları ile TSİ 06:00 sıralarında işlemler 3030 dolara yakın devam ediyor.

-Brent petrol 63 dolar sınırına kadar çekildi. Ardından fiyatlar 63,90 dolara kadar toparlanabildi.

-Bitcoin de 80 bin doların altına sarktı. Sabah saatlerinde işlemler 78 bin 500 dolara yakın devam ediyor.

ENDİŞELER ZİRVE YAPTI

Küresel piyasa analistleri; birçok yatırımcının "uzayan bir ticaret savaşı" gibi en kötü senaryodan korktuğunu belirterek, "Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu. Ama bu olmadı. Tarifeleri düşürmeye yönelik anlaşmalar görülmeden kırılganlık devam edebilir. Yatırımcılar şimdi piyasaların çöküşünden ve küresel çapta bir durgunluktan daha fazla çekiniyor. Hisse senetlerinin ne zaman dip yapacağından emin değiliz ancak 2 Nisan öncesi seviyelere mevcut tabloda ve yakın zamanda dönmek çok mümkün görünmüyor" diye konuşuyor.


BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Ethereum, Politika, Ekonomi, Bitcoin, Japonya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore’de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü Güney Kore'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü
Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri Anneden dikkat çeken sözler Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler
Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti
Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı
Özgür Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt
Premier Lig’de skandal Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba Premier Lig'de skandal! Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
07:48 İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
14:06 İsmail Kartal’ın takımı Persepolis’te salgın var İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'te salgın var
13:50 “Dur“ ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı "Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı
13:47 Premier Lig’de skandal Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba Premier Lig'de skandal! Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba
13:34 Özgür Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt
13:24 Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı
13:22 Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
13:17 Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti Karısını 15 bıçak darbesiyle katletti
12:56 Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri Anneden dikkat çeken sözler Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler
12:46 Güney Kore’de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü Güney Kore'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 08:32:20. #7.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement