Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek\'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.

DOLAR VE DÖVİZ FIRLADI

İmamoğlu'na gözaltı kararı piyasalarda deprem etkisi yaratırken döviz kurlarında büyük bir rekor daha getirdi. Gram altın güne 3 bin 587 liradan başladı. Dolar/TL kuru, 40,58 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.

EURO 44 LİRAYI GÖRDÜ

Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 44 liraya kadar yükseliş yaşadı.

BİR REKOR DA ALTINDAN GELDİ

Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 4068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3792 liradan alıcı buluyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Piyasalarda yaşanan deprem sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili değerlendirme geldi. X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.