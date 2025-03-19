İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.
İmamoğlu'na gözaltı kararı piyasalarda deprem etkisi yaratırken döviz kurlarında büyük bir rekor daha getirdi. Gram altın güne 3 bin 587 liradan başladı. Dolar/TL kuru, 40,58 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.
Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 44 liraya kadar yükseliş yaşadı.
Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 4068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3792 liradan alıcı buluyor.
Piyasalarda yaşanan deprem sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili değerlendirme geldi. X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor - Son Dakika
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