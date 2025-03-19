Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor

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Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor.

19.03.2025 11:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.

DOLAR VE DÖVİZ FIRLADI

İmamoğlu'na gözaltı kararı piyasalarda deprem etkisi yaratırken döviz kurlarında büyük bir rekor daha getirdi. Gram altın güne 3 bin 587 liradan başladı. Dolar/TL kuru, 40,58 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.

EURO 44 LİRAYI GÖRDÜ

Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 44 liraya kadar yükseliş yaşadı.

BİR REKOR DA ALTINDAN GELDİ

Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 4068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3792 liradan alıcı buluyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Piyasalarda yaşanan deprem sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili değerlendirme geldi. X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj
Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek\'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor

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Son Dakika Ekonomi Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bayram kandemir:
    milletti mahfettiniz. 218 32 Yanıtla
  • Ates null:
    Bu Eko yüzünden,ne kadar milyar dolar vatandaşın cebinden buhar oldu acaba. 59 178 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    hukuk adalet demokrasi olmayınca ülke böyle bangladeşe döner işte dolar 40 tl 141 26 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    gördük gördük sayın bakan ülke tepe takla oldu 135 22 Yanıtla
  • Semih göktay:
    herseye zam gelicek Ülkeyi batırmaya mi calisiyonuz anladık gitti 131 18 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    hukuk sadece canınızın istediğine işlerse ülke böyle muz cumhuriyetine döner. Ustalık döneminizde noktayı koydunuz gitme vaktiniz geldi. 95 15 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yalancının 68 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dalga geciyor 69 6 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    arkadaşlar sağ duyulu olun seyredin araştırın doğruyu yanlışı görün peşin kararla kimsenin arkasına takılmayın...günün sonunda rezil olursunuz 41 31 Yanıtla
  • Ferudun Bozkurt:
    bu karşı misilleme hükümete karşı 11 52 Yanıtla
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SON DAKİKA: Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor - Son Dakika
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