Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı

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Enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiği Türkiye'de piyasalar için belirleyici roldeki faiz oranlarındaki değişiklik beklentisi ön plana çıkıyor. Yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz oranına çevrilirken ilk tahminler de belli oldu.

05.03.2025 08:41  Güncelleme: 08:51
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Merkez Bankası'nın faiz oranlarında ardı ardına indirime başlamasının ardından bu indirimin hangi oranlarda ve ne kadar sürede devam edeceği de ekonomik göstergeler açısından önemli. Bu nedenle gözler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu' perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak. Saat 14.00'te yeni faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

İLK BEKLENTİLER BELLİ OLDU

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
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Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahşerin atlısı:
    bi nas var diye sıfır ekonomi bilgisiyle faizi düşürerek ekonominin içinden geçti baktı olmuyo arttırma yarışına girdi oda olmadı yine düşürüyor Allah aşkınıza bi mahalle bakkalı çağırın ders alın sını dktiniz ülkenin ekonominin vatandaşın 12 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    geçirme vergisi 10 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ben ekonomistim diyenlerin ülkemizi getirdiği durum ortada. Milyarlarca dolar dış borç, emeklilerin büyük bir çoğunluğu ile asgari ücretlilerin tamamının açlık sınırının altında yaşadığı, maddi olarak kimsenin halinden memnun olmadığı bir Türkiye. Lütfen bir an önce seçime gidin. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. 0 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    500 puan ile 40 olur inşallah, enflasyon ile mücadele etmek için düşük faiz şart, dolar kuru artarsa endişesi yok artık, çünkü zaten fiyatlar artıyor, en azından ihracat için düşük kur problem. 0 0 Yanıtla
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