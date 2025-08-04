Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde

Ağustos ayının ilk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

KİRA VE MAAŞ ZAMLARI İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

TÜİK'in saat 10.00'da düzenleyeceği toplantıda açıklayacağı veriler maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler açısından önem arz ediyor.

ANKETTEKİ ORTALAMA BEKLENTİ YÜZDE 2.34

Anadolu Ajansı'nın TÜİK'in açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi de 30 Haziran'da yayınlanmıştı. Ankete katılan 17 ekonomist, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.34 artacağını tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2.34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.65 ile yüzde 2.90 aralığında yer aldı.

YÜZDE 33,90 BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Ayrıca ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30.32 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artmıştı.