Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye\'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

02.11.2024 00:36
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S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

S&P'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı. Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı belirtilen açıklamada, bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, görünümün yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik gelecek 12 aydaki dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan olduğu kaydedildi. S&P'nin açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtildi.

SEÇİMSİZ DÖNEM VURGUSU

Açıklamada, ücret belirlemede artış oranının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi. Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi. Açıklamada, ülkede 2028'e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği belirtildi. Özel tüketimin yavaşlamasının, Türkiye ekonomisini soğutmada merkezi bir rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, reel GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 2,3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

MAYIS AYINDA NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİFTİ

S&P, son olarak mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Önder null:
    savaş olmayan batik tek 3.dunya ülkesi. ataturku ariyoruz 31 23 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Türkiye = Venezuela , Afganistan…. 37 17 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Davar erdo olduğu sürece eksi eksi eksii 25 28 Yanıtla
    Kemsl:
    annanı mı zikti ki öyle diyorsun 6 5
    Yunus Gören:
    Amk cahili 0 6
  • Yunuss Bayern:
    Sonunda doğruyu görmüşler. Bizim angutlar şimdi ötmeye başlar ekonomi düzelecek diye zarrtt 22 13 Yanıtla
  • Eren Soyalp:
    Yeni bi boş muhabbet işci yine ezildi 25 10 Yanıtla
  • Reis 13:
    Recep diyordu ya bunların cebine parayı koy , istediğin notu al diye. milleti ezmek için planlar kurmuş yine .belli yani 15 11 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Gelde gulme yalancının …. Ulkede ortalama 15 mılyonla geçinen 40 mılyon insan var 13 7 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    B+ ‘dan BB-‘ye değişmesi iyi bir şey ama çoğu angut anlamıyor. Ekonomi düzgün yönetilmiyor doğru ama bu haber pozitif bir haber arkadaşlar ülke adına. Bunu anlamayacak kadar salak olmasanız keşke 8 11 Yanıtla
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