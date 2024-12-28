Plastik poşete zam kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Plastik poşete zam kararı

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Yeni yılda plastik poşet fiyatının ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre geri kazanım katılım payı 60 kuruştan 86 kuruşa yükseltildi. Bu kararın ardından 25 kuruş olan poşet fiyatının da yeni yıldan itibaren zamlanması bekleniyor.

28.12.2024 08:10  Güncelleme: 08:16
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Yeni yılda plastik poşet fiyatının ne kadar olacağı merak konusuyken, Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yayımlandı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2024 YILINDA 60 KURUŞ OLARAK UYGULANMIŞTI

Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.

Plastik poşete zam kararı

10,6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANDI

2019 yılından bu yana uygulanan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla bu yılın temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali da önlendi. Ayrıca ülke ekonomisinde yaklaşık 10,6 milyar liralık tasarruf sağlandı.

Plastik poşete zam kararı

Plastik, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Plastik poşete zam kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cüneyt ertaç:
    her şeye zam fazlasıyla zam teşekkürler akp belasını tekrardan başınıza getirenler 142 28 Yanıtla
    Orhan kaya:
    yine getirecegiz chplilere bu dünyada huzur yok chpyi iktidar yapmayacagız 80 yil yönettiler islam düşmanlıgı ve heykelden başka bişey yapmadılar 0 0
    Nejat Genc:
    sizi siyasi körler.N alaka.. 0 0
  • ONUR DEMİRKIRAN:
    Amaç temiz bir Türkiye ise neden avrupanın çöpünü bize satıyorlar 107 8 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    itibardan tasarruf olmaz diyerek ten 10.6 milyarı da hiç ederler ıstakoz manda yoğurt saat palto türban derken yeme içme giyime hop para uçtu. 55 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zama zam Kemal Sunal filimleri :( 52 3 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Makarnacıların kırmızı çizgisine dokunmaaktın. uzun şimdi yandın işte 36 9 Yanıtla
    Orhan kaya:
    izmire ne diyorsunuz onlara koyun makarnacı yetmez daha iyi bir söz bulmanız lazım veya istanbulda su dogalgazdan pahalı ekonun karısı kafayı çekip italya sokaklarında kendinden geçiyor bu adam birde cumhurbaşkanı olsa 0 0
  • Ramazan Sözata:
    Elin oğlu yapay zeka ile dans ederken biz üç harflilerin poşet sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz.... 45 0 Yanıtla
  • Hakan Ozen:
    market poşetine yapılan zamla beraber artık bizi güzel günler bekliyor demekki oraya kadar düştüklerine göre hepimize geçmiş olsun sonumuz hiç iyi değil 26 3 Yanıtla
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