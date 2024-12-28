Plastik poşete zam kararı

Yeni yılda plastik poşet fiyatının ne kadar olacağı merak konusuyken, Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yayımlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.
2019 yılından bu yana uygulanan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla bu yılın temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali da önlendi. Ayrıca ülke ekonomisinde yaklaşık 10,6 milyar liralık tasarruf sağlandı.
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