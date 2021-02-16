Platin elektrikli araç desteğinde 1,300 doları aştı

Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, değerli metal platinin fiyatı 1,339.79 dolara kadar yükselerek, yedi yılın zirvesine tırmandı.

Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araca yönelenlere Jaguar Land Rover Automotive de katıldı. Şirketin CEO'su Thierry Bollore, şirket olarak tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi amaçladıklarını vurguladı ve önümüzdeki beş yıl içinde, altı yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceklerini ekledi.