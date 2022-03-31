Polateli ilçesinde ilk kez halk pazarı açıldı - Son Dakika
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Polateli ilçesinde ilk kez halk pazarı açıldı

31.03.2022 15:24
Polateli ilçesinde ilk kez halk pazarı açıldı

Kilis'in Polateli ilçesinde Kaymakamlık ile belediye işbirliğiyle ilk kez halk pazarı açıldı.

Kilis'in Polateli ilçesinde Kaymakamlık ile belediye işbirliğiyle ilk kez halk pazarı açıldı.

Polateli ilçesinde halk pazarının açılışında konuşan İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İlk kez Halk pazarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Hasan Fındık'ın okuduğu dualar sonrasında halk pazarının açılışı yapıldı. Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Hakan Fırat, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Polateli İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, Polateli İlçe Emniyet Amiri Seçkin Kaya, Kilis Pazarcılar Birliği Başkanı Azittin Altınöz, İlçe daire amirleri ve personeli ile vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Polateli ilçesinde ilk kez halk pazarı açıldı

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Kaymakamlık, Hisarcık, Polateli, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Polateli ilçesinde ilk kez halk pazarı açıldı - Son Dakika


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